Le «Right of Review» (droit de révision) déposé dimanche par l'écurie Alpine pour contester les deux sanctions imposées à son pilote Pierre Gasly au GP de Monaco, a été jugé recevable par la FIA jeudi.

Très affecté après sa pénalité, Pierre Gasly garde espoir de retrouver la 3e place. (Archives) ats

Keystone-SDA, Keystone-ATS ATS

Le Normand, qui avait franchi la ligne en troisième position, avait écopé de deux pénalités de cinq secondes en raison de deux excès de vitesse de 0,1 et 0,4 km/h dans la voie des stands et avait finalement été classé 7e de la course en Principauté.

Pour avoir une chance de récupérer la troisième place obtenue en piste, l'écurie française devait apporter «un élément nouveau, significatif et pertinent (...) qui n'était pas à la disposition des commissaires sportifs au moment de la décision concernée».

Une erreur de chronométrage change la donne

Et elle est parvenue à le faire, notamment car Formula One Management (FOM), en charge du chronométrage, a reconnu mercredi une mesure erronée.

«La FOM, en tant que fournisseur officiel du chronométrage de la compétition, a fourni des preuves indiquant que la distance utilisée pour calculer le chronométrage officiel de la F1 était inexacte et surestimait la vitesse de la voiture no 10» écrivent notamment les commissaires.

Ces derniers, après avoir jugé la requête recevable sur le fond, ont donc entendu les arguments d'Alpine afin de déterminer s'il fallait annuler les sanctions à l'encontre de Gasly et lui rendre sa 3e place initiale. La FIA n'a pas donné de délai concernant l'issue de cette procédure. Gasly était apparu très affecté et au bord des larmes dimanche en zone mixte.

Gasly peut encore rêver du podium

Si Alpine obtenait gain de cause, Gasly récupèrerait la 3e place du GP de Monaco au détriment de son compatriote Isack Hadjar (Red Bull) ainsi que neuf points au championnat du monde, alors que le jeune Parisien en perdrait trois.