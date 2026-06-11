  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Formule 1 Alpine relance l’affaire Gasly: la FIA accepte sa demande

ATS

11.6.2026 - 18:46

Le «Right of Review» (droit de révision) déposé dimanche par l'écurie Alpine pour contester les deux sanctions imposées à son pilote Pierre Gasly au GP de Monaco, a été jugé recevable par la FIA jeudi.

Très affecté après sa pénalité, Pierre Gasly garde espoir de retrouver la 3e place. (Archives)
Très affecté après sa pénalité, Pierre Gasly garde espoir de retrouver la 3e place. (Archives)
ats
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

11.06.2026, 18:46

11.06.2026, 18:49

Le Normand, qui avait franchi la ligne en troisième position, avait écopé de deux pénalités de cinq secondes en raison de deux excès de vitesse de 0,1 et 0,4 km/h dans la voie des stands et avait finalement été classé 7e de la course en Principauté.

Pour avoir une chance de récupérer la troisième place obtenue en piste, l'écurie française devait apporter «un élément nouveau, significatif et pertinent (...) qui n'était pas à la disposition des commissaires sportifs au moment de la décision concernée».

Une erreur de chronométrage change la donne

Et elle est parvenue à le faire, notamment car Formula One Management (FOM), en charge du chronométrage, a reconnu mercredi une mesure erronée.

«La FOM, en tant que fournisseur officiel du chronométrage de la compétition, a fourni des preuves indiquant que la distance utilisée pour calculer le chronométrage officiel de la F1 était inexacte et surestimait la vitesse de la voiture no 10» écrivent notamment les commissaires.

Ces derniers, après avoir jugé la requête recevable sur le fond, ont donc entendu les arguments d'Alpine afin de déterminer s'il fallait annuler les sanctions à l'encontre de Gasly et lui rendre sa 3e place initiale. La FIA n'a pas donné de délai concernant l'issue de cette procédure. Gasly était apparu très affecté et au bord des larmes dimanche en zone mixte.

«Injustice» au GP de Monaco. Pierre Gasly anéanti : «Je ne vis pas pour me faire voler...»

«Injustice» au GP de MonacoPierre Gasly anéanti : «Je ne vis pas pour me faire voler...»

Gasly peut encore rêver du podium

Si Alpine obtenait gain de cause, Gasly récupèrerait la 3e place du GP de Monaco au détriment de son compatriote Isack Hadjar (Red Bull) ainsi que neuf points au championnat du monde, alors que le jeune Parisien en perdrait trois.

Les plus lus

Incident lié à des substances dangereuses au Pentagone
Mort d'Elisa Pilarski: sursis pour son compagnon, euthanasie pour le chien Curtis
17 ans de bataille pour 16'000.-- : un agriculteur fait plier la Confédération
La Nati va-t-elle à nouveau payer l’entêtement de Murat Yakin ?
«Les USA ne veulent pas voir» les fans ivoiriens au Mondial !