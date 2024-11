Afin de s'occuper entre le Grand Prix de Brésil et celui de Las Vegas, programmé trois semaines plus tard, le pilote de Formule 1 Valtteri Bottas a décidé de... faire un Ironman !

Rédaction blue Sport Clara Francey

Avant le sprint final de la saison de Formule 1, le futur ex-pilote Sauber Valtteri Bottas a profité de quelques jours de congé pour se lancer un défi sportif complètement fou : réaliser un Ironman et tout cela, sans sortir de chez lui !

Pour rappel, un Ironman c'est : 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,195 km de course à pied, soit l'équivalent d'un marathon. Bref, un défi hors norme. Il a fallu 10 heures et 59 minutes au Finlandais de 35 ans pour boucler les trois épreuves dans sa piscine, sur son vélo d'appartement et sur son tapis de course.

Afin de trouver sa prochaine écurie, Bottas pourra mettre en avant son excellente condition physique.