L'Australien Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Australie. La première manche du Championnat du monde de Formule 1 est prévue dimanche sur le circuit de l'Albert Park à Melbourne.

Oscar Piastri a réalisé le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Après un premier roulage dominé par Ferrari et Red Bull à la mi-journée, McLaren et Mercedes ont enfin lâché les chevaux en donnant un aperçu de leur niveau de performance. Sous le soleil australien, Piastri, local de l'étape qui vise un premier succès dans sa ville natale, a devancé les deux Flèches d'argent de l'Italien Andrea Kimi Antonelli et du Britannique George Russell de respectivement 214 et 320 millièmes.

La Scuderia a montré qu'elle était également dans le coup avec les quatrième et cinquième chronos du septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton et du Monégasque Charles Leclerc, qui avait dominé la première séance de la saison un peu plus tôt.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a signé le sixième temps, devant le champion en titre britannique Lando Norris (McLaren). Le rookie anglais Arvid Lindblad (Racing Bulls) a encore surpris en décrochant le huitième temps, devant les Français Isack Hadjar (Red Bull) et Esteban Ocon (Haas).

La séance a encore été marquée par de nombreux soucis de fiabilité pour beaucoup d'équipes, alors que certains se sont fait des frayeurs, à l'image de Verstappen qui est allé faire un tour dans un bac à graviers.

Les pilotes disposeront d'une troisième et dernière séance d'essais libres samedi midi pour peaufiner leurs réglages, avant de disputer la première qualification de la saison à partir de 16h00 locales (06h00 en Suisse).