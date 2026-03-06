  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

GP d’Australie Oscar Piastri marque son territoire lors des essais libres

ATS

6.3.2026 - 09:37

L'Australien Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Australie. La première manche du Championnat du monde de Formule 1 est prévue dimanche sur le circuit de l'Albert Park à Melbourne.

Oscar Piastri a réalisé le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres.
Oscar Piastri a réalisé le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.03.2026, 09:37

Après un premier roulage dominé par Ferrari et Red Bull à la mi-journée, McLaren et Mercedes ont enfin lâché les chevaux en donnant un aperçu de leur niveau de performance. Sous le soleil australien, Piastri, local de l'étape qui vise un premier succès dans sa ville natale, a devancé les deux Flèches d'argent de l'Italien Andrea Kimi Antonelli et du Britannique George Russell de respectivement 214 et 320 millièmes.

«Formule E sous stéroïde» ?. F1 : les premiers éléments de réponse attendus à Melbourne

«Formule E sous stéroïde» ?F1 : les premiers éléments de réponse attendus à Melbourne

La Scuderia a montré qu'elle était également dans le coup avec les quatrième et cinquième chronos du septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton et du Monégasque Charles Leclerc, qui avait dominé la première séance de la saison un peu plus tôt.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a signé le sixième temps, devant le champion en titre britannique Lando Norris (McLaren). Le rookie anglais Arvid Lindblad (Racing Bulls) a encore surpris en décrochant le huitième temps, devant les Français Isack Hadjar (Red Bull) et Esteban Ocon (Haas).

«Risque de dommages nerveux». Une écurie de F1 menacée de ne pas disputer tout le GP d’Australie

«Risque de dommages nerveux»Une écurie de F1 menacée de ne pas disputer tout le GP d’Australie

La séance a encore été marquée par de nombreux soucis de fiabilité pour beaucoup d'équipes, alors que certains se sont fait des frayeurs, à l'image de Verstappen qui est allé faire un tour dans un bac à graviers.

Les pilotes disposeront d'une troisième et dernière séance d'essais libres samedi midi pour peaufiner leurs réglages, avant de disputer la première qualification de la saison à partir de 16h00 locales (06h00 en Suisse).

Formule 1. Hiérarchie chamboulée ? Une saison 2026 pleine d'inconnues

Formule 1Hiérarchie chamboulée ? Une saison 2026 pleine d'inconnues

Sébastien Buemi : «Trop tôt pour citer un favori en F1»

Sébastien Buemi : «Trop tôt pour citer un favori en F1»

Le pilote vaudois de Formule E donne son avis sur la nouvelle saison de F1, qui débute en Australie. Toujours impliqué dans l'évolution des monoplaces Red Bull, le Suisse voit tout de même Ferrari comme outsider.

02.03.2026

Les plus lus

Des documents relancent des accusations contre Trump
Drame de Crans-Montana : le style de direction des Moretti fait encore jaser !
F1 : l’écurie Aston Martin en plein cauchemar avant le coup d’envoi
«Il y avait des explosions, c’était effrayant» - Des Suisses de retour du Moyen-Orient racontent
«Il s'agit de terrorisme et de racket d'Etat» - L’Ukraine fustige la Hongrie