  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Formule 1 Piastri s'impose devant Verstappen à Zandvoort

ATS

31.8.2025 - 16:59

Piastri: 25, Norris: 0. Oscar Piastri, leader au championnat du monde de Formule 1, a remporté dimanche le Grand Prix des Pays-Bas et pris une belle option dans la course au titre après l'abandon de Lando Norris, deuxième du général, victime d'un problème mécanique.

Keystone-SDA

31.08.2025, 16:59

31.08.2025, 20:24

Sous le ciel très menaçant de la côté néerlandaise, l'horizon était bien dégagé pour l'Australien qui a décroché à Zandvoort sa neuvième victoire en Formule 1, la septième cette saison. Parti en pole position, il a dominé de la tête et des épaules une course qui allait de toute évidence revenir à McLaren, tant les monoplaces «papaye» se sont montrées véloces depuis les premiers essais vendredi.

Rien n'a semblé pouvoir faire vaciller l'imperturbable «Aussie» dans les dunes au bord de la mer du Nord - ni la pression de Norris dans ses roues, ni les trois voitures de sécurité et encore moins la pluie tombée quelques minutes.

Alors que McLaren semblait filer vers son huitième doublé de la saison, Norris, deuxième, a été victime d'un problème mécanique à moins de dix tours de la fin. C'est un énorme coup dur pour le Britannique qui perd gros au championnat: arrivé aux Pays-Bas avec un retard de seulement 9 points, le vice-champion 2024 est désormais relégué à 34 unités de Piastri à l'issue de cette 15e manche (sur 24) de la saison.

Hadjar dans la cour des grands

Dans le chaudron «oranje» acquis au héros national Max Verstappen, le champion en titre a profité de cet abandon pour prendre la deuxième place, même s'il n'a jamais été en mesure de rivaliser avec les surpuissantes McLaren.

Auteur d'un excellent départ depuis la troisième place derrière Norris, le Néerlandais est, certes, parvenu à prendre le dessus sur le Britannique. Mais jusqu'au neuvième tour seulement, incapable de résister plus longtemps à son vice-champion.

Si l'abandon de son rival est apparu comme un coup du destin pour le pilote Red Bull, il l'a aussi été pour le Français Isack Hadjar (Racing Bulls) qui, à 20 ans, monte sur son premier podium en F1.

Formule 1. «J’ai pensé que ma vie était finie» - Un pilote entre dans l’histoire du sport français !

Formule 1«J’ai pensé que ma vie était finie» - Un pilote entre dans l’histoire du sport français !

Pas de points pour Sauber et Ferrari

Les deux monoplaces de l'écurie suisse Kick-Sauber ont par ailleurs terminé hors des points. L'Allemand Nico Hülkenberg s'est classé 14e, à près de six secondes du top 10, juste devant son coéquipier brésilien Gabriel Bortoleto.

Ferrari a, elle, vécu une course cauchemardesque après l'abandon de ses deux pilotes: victime d'une sortie de piste, Lewis Hamilton a été le premier à jeter l'éponge, suivi une trentaine de tours plus tard par Charles Leclerc, après un accrochage avec la Mercedes de l'Italien Andrea Kimi Antonelli.

C'est un sacré coup dur pour la Scuderia, deuxième au championnat des constructeurs, qui perd du terrain au général face à Mercedes, troisième et qu'elle ne distance plus que de douze points. La saison se poursuit le week-end prochain à Monza, en Italie, chez Ferrari cette fois-ci où «Sir Lewis» est attendu pour sa première en rouge dans le «temple de la vitesse».

Les plus lus

La France perd un grand nom de la culture, «un grand serviteur de l'Etat»
La Fête fédérale de lutte se termine en apothéose à Mollis
«J’ai pensé que ma vie était finie» - Un pilote entre dans l’histoire du sport français !
D'ex-directeurs de l'agence sanitaire américaine s'alarment
Des écologistes aspergent de peinture un mur de la Sagrada Familia
«C'est un peu le cirque» - Des joueurs voient rouge !