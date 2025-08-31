Piastri: 25, Norris: 0. Oscar Piastri, leader au championnat du monde de Formule 1, a remporté dimanche le Grand Prix des Pays-Bas et pris une belle option dans la course au titre après l'abandon de Lando Norris, deuxième du général, victime d'un problème mécanique.

Keystone-SDA ATS

Sous le ciel très menaçant de la côté néerlandaise, l'horizon était bien dégagé pour l'Australien qui a décroché à Zandvoort sa neuvième victoire en Formule 1, la septième cette saison. Parti en pole position, il a dominé de la tête et des épaules une course qui allait de toute évidence revenir à McLaren, tant les monoplaces «papaye» se sont montrées véloces depuis les premiers essais vendredi.

Rien n'a semblé pouvoir faire vaciller l'imperturbable «Aussie» dans les dunes au bord de la mer du Nord - ni la pression de Norris dans ses roues, ni les trois voitures de sécurité et encore moins la pluie tombée quelques minutes.

Alors que McLaren semblait filer vers son huitième doublé de la saison, Norris, deuxième, a été victime d'un problème mécanique à moins de dix tours de la fin. C'est un énorme coup dur pour le Britannique qui perd gros au championnat: arrivé aux Pays-Bas avec un retard de seulement 9 points, le vice-champion 2024 est désormais relégué à 34 unités de Piastri à l'issue de cette 15e manche (sur 24) de la saison.

Hadjar dans la cour des grands

Dans le chaudron «oranje» acquis au héros national Max Verstappen, le champion en titre a profité de cet abandon pour prendre la deuxième place, même s'il n'a jamais été en mesure de rivaliser avec les surpuissantes McLaren.

Auteur d'un excellent départ depuis la troisième place derrière Norris, le Néerlandais est, certes, parvenu à prendre le dessus sur le Britannique. Mais jusqu'au neuvième tour seulement, incapable de résister plus longtemps à son vice-champion.

Si l'abandon de son rival est apparu comme un coup du destin pour le pilote Red Bull, il l'a aussi été pour le Français Isack Hadjar (Racing Bulls) qui, à 20 ans, monte sur son premier podium en F1.

Pas de points pour Sauber et Ferrari

Les deux monoplaces de l'écurie suisse Kick-Sauber ont par ailleurs terminé hors des points. L'Allemand Nico Hülkenberg s'est classé 14e, à près de six secondes du top 10, juste devant son coéquipier brésilien Gabriel Bortoleto.

Ferrari a, elle, vécu une course cauchemardesque après l'abandon de ses deux pilotes: victime d'une sortie de piste, Lewis Hamilton a été le premier à jeter l'éponge, suivi une trentaine de tours plus tard par Charles Leclerc, après un accrochage avec la Mercedes de l'Italien Andrea Kimi Antonelli.

C'est un sacré coup dur pour la Scuderia, deuxième au championnat des constructeurs, qui perd du terrain au général face à Mercedes, troisième et qu'elle ne distance plus que de douze points. La saison se poursuit le week-end prochain à Monza, en Italie, chez Ferrari cette fois-ci où «Sir Lewis» est attendu pour sa première en rouge dans le «temple de la vitesse».