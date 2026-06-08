Pierre Gasly anéanti : «Je ne vis pas pour me faire voler...»

Le Français Pierre Gasly, qui a franchi la ligne d'arrivée du GP de Monaco de F1 en troisième position dimanche avant de reculer au septième rang en raison de deux pénalités, a «le coeur brisé» et son écurie, Alpine, a décidé de contester ces sanctions.

"Je n'ai pas les mots. On fait la course parfaite"



Pierre Gasly "dégoûté" après les pénalités qui le privent de podium 🥺#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/qC3NvDN3Ec — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) June 7, 2026

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«J'ai le coeur brisé. On a réussi à faire tout ce qu'il fallait (...) Je vis pour ce genre de moment mais certainement pas pour être pénalisé injustement et me faire voler un podium, pas après tout le travail qu'on fournit», a-t-il lâché, dépité, en zone mixte.

«Je ne pense pas qu’il puisse m’arriver quoi que ce soit de pire actuellement. Ça fait dix ans que je me défonce pour vivre ce genre de moment, être debout sur ce podium devant tous les fans qui sont venus, et c’est le type de moment qu'on ne peut pas nous enlever pour des raisons injustes. Ce qui se passe n’est pas normal et j’espère qu’ils vont prendre les bonnes décisions», a-t-il déclaré.

Le Normand a écopé de deux pénalités de cinq secondes en raison de deux excès de vitesse de 0,1 et 0,4 km/h dans la voie des stands, selon les commissaires. Des sanctions qu'il conteste fermement. «Je sais de source sûre que la vitesse dans la voiture est inférieure à 60 km/h. Et je sais que dans les deux cas, je l'ai enclenché (le dispositif régulateur de vitesse, NDLR) bien avant la ligne», a-t-il déclaré en zone mixte.

Peu après l'arrivée, Alpine a indiqué dans un communiqué avoir déposé un «Right of Review», un droit de révision, afin d'obtenir un réexamen des pénalités infligées par les commissaires. Pour ce faire, l'écurie française devra apporter «un élément nouveau, significatif et pertinent (...) qui n'était pas à la disposition des commissaires sportifs au moment de la décision concernée», précise le Code sportif international.

La tâche d'Alpine s'annonce toutefois très difficile puisque la FIA rejette presque systématiquement ces droits de révision.

«Ça fait dix ans que je me bats très dur pour obtenir la moindre opportunité. J’ai réussi à avoir cinq podiums, ce qui n’est pas suffisant. Et si vous me demandez mon avis, je mérite celui-là. J’espère qu’ils pourront faire quelque chose», a conclu Gasly, qui était très affecté et avait presque les larmes aux yeux en zone mixte.