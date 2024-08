Le Français Pierre Gasly (Alpine) a réalisé le meilleur temps de la 3e séance d'essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, 15e manche sur 24 du Championnat du monde de Formule 1, samedi sur le circuit Zandvoort (4,259 km).

Pierre Gasly en action. IMAGO/PanoramiC

AFP Melchior Cordonier

Ce classement n'est toutefois pas révélateur des forces en présence car la session a été tronquée par la pluie et surtout le gros accident de Logan Sargeant (Williams) survenu après seulement 15 minutes de roulage.

L'Américain a mordu sur l'herbe après être sorti du virage 3 qui est incliné (banking) et sa monoplace est allée s'écraser dans les glissières de sécurité à grande vitesse. Indemne, le pilote a pu s'extirper de son baquet alors que sa voiture, en grande partie détruite, était en feu.

Sargeant ne devrait donc pas être en mesure de participer aux qualifications à partir de 15h00 locales samedi, et une incertitude demeure sur la possibilité pour ses mécaniciens de reconstruire une monoplace avant le Grand Prix prévu dimanche après-midi.

Logiquement, le drapeau rouge signifiant la suspension de la séance a été immédiatement brandi après l'accident et les opérations d'évacuation de la Williams et de nettoyage des nombreux débris qui jonchaient la piste ont pris quasiment 40 minutes.

La séance a été relancée à moins de trois minutes du terme et seulement quelques pilotes ont pu effectuer un tour rapide. A ce petit jeu, c'est Gasly qui s'est montré le plus rapide, devant le Danois Kevin Magnussen (Haas) et le Finlandais Valterri Bottas (Sauber), qui composent un très improbable trio de tête !

Après une première séance d'essais libres perturbée par la pluie vendredi, les pilotes n'auront pas effectué beaucoup de roulage pour trouver les bons réglages en vue des qualifications, ce qui ouvre la porte à des surprises.

Toutefois, la piste devrait être sèche à partir de 15h00, ce qui devrait permettre d'assister à une bagarre pour la pole position entre les meilleurs du moment, le héros local Max Verstappen (Red Bull) et les monoplaces McLaren et Mercedes.