La Porsche-Penske no 6 de Kevin Estre, André Lotterer et Laurens Vanthoor a remporté dimanche les Six Heures de Fuji, 7e manche du championnat du monde d'endurance WEC. Le trio a devancé de 16''6 la BMW no 15 du Suisse Raffaele Marcielli, de Dries Vanthoor, frère de Laurens, et de Marco Wittmann.

La BMW no 15 du Suisse Raffaele Marcielli a pris la deuxième place des Six Heures de Fuji. IMAGO/PanoramiC

ATS

C'est la Cadillac no 2 d'Earl Bamber et Alex Lynn qui était partie en pole position devant la Toyota no 8 du Vaudois Sébastien Buemi, de Brendon Hartley et de Ryo Harakawa. Un accident au premier virage a impliqué quatre voitures, puis la Cadillac a été victime d'une crevaison qui l'a fait rétrograder au classement. La Toyota no 8, un temps en tête, n'a terminé que 10e.

Les dix premiers concurrents classés en catégorie reine Hypercar ont terminé dans le même tour, démontrant la compétitivité de ce championnat qui connait une véritable renaissance et compte notamment parmi ses épreuves les 24 Heures du Mans. La 4e place a échu à la Peugeot no 93 avec à son bord un autre Suisse, Nico Müller.

ATS / AFP