  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

MotoGP Marc Marquez à une marche du septième ciel

ATS

25.9.2025 - 18:27

Marc Marquez est tout proche du septième ciel. Le pilote espagnol dispose ce week-end au Japon de sa première occasion de décrocher un nouveau titre mondial en MotoGP au guidon de sa Ducati.

Marc Marquez est tout proche du septième ciel.
Marc Marquez est tout proche du septième ciel.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

25.09.2025, 18:27

Avec 182 points d'avance au championnat sur son frère cadet, Alex, le sextuple champion du monde est en passe de remporter une septième couronne dans la catégorie reine du motocyclisme, ce qui lui permettrait d'égaler la légende italienne Valentino Rossi, son grand rival de toujours.

La donne est simple pour le Catalan de 32 ans: il doit inscrire au moins trois points de plus que son frère à l'issue du week-end à Motegi pour être sacré dès dimanche alors que cinq autres manches resteront à disputer d'ici la fin de la saison (Indonésie, Australie, Malaisie, Portugal et Valence).

MotoGP. Marc Marquez, un retour gagnant à Saint-Marin

MotoGPMarc Marquez, un retour gagnant à Saint-Marin

Marc Marquez a déjà gagné trois fois sur le tracé nippon (2016, 2018, 2019) et y sera encore le favori ce week-end, où comme souvent la pluie pourrait venir jouer les trouble-fête.

Longue traversée du désert

Le natif de Cervera pourrait ainsi mettre fin à six années de disette depuis son dernier titre en 2019, marquées par de nombreuses blessures et plusieurs opérations après une grave lésion au bras subie début 2020.

Cette longue traversée du désert suivie d'un changement de constructeur en 2024, qui l'avait vu aller chez Gresini, une équipe satellite de Ducati – afin de «retrouver le plaisir de piloter» – plutôt que de rester chez Honda, a de grandes chances de s'achever en fin de semaine tant le pilote s'est montré dominateur cette saison (onze victoires en 16 GP, 14 succès en 16 courses sprint).

«(Mathématiquement) la valeur d'un titre reste la même. Je dirais malgré tout que celui de 2013 a été le plus important. Ça ne s'était pas fait ici mais à la dernière course, à Valence, et on sent que les émotions sont plus difficiles à contrôler. Mais il est vrai que ce sera le titre que j'obtiendrai après avoir traversé le moment le plus difficile de ma carrière et affronté le plus gros défi de ma carrière», a souligné Marquez.

Sans pression

Pour autant, l'Espagnol aborde ce rendez-vous avec l'histoire sans pression particulière, avec le sourire et la sérénité qui le caractérise.

«C'est impossible de ne pas y penser, bien sûr, surtout quand je suis en interview ou dans le paddock, et que tout le monde me pose la même question, me demande comment je me sens. Je le ressens, oui, mais au final mes émotions restent assez stables et c'est ce qui compte le plus», explique-t-il.

«Si c'était la dernière course, ce serait très différent. Je suis très près de boucler une boucle entamée il y a cinq ans avec une très grosse blessure, alors on va voir si on arrive à terminer de la meilleure façon possible», a-t-il conclu.

Les plus lus

«Saine et sauve» : la jeune fille enlevée dans l'Orne a été retrouvée
Un «mur de drones» pour protéger l'Europe?
Des bombardiers russes interceptés au large de l’Alaska
Il accomplit ce que «personne n’avait fait auparavant» !
Une championne de marathon perd tragiquement la vie à 30 ans