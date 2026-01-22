Le jeune pilote suédois Oliver Solberg, tout nouveau chez Toyota, a pris d'entrée jeudi soir les commandes du rallye Monte-Carlo. Mais le classement général est très provisoire, la course ayant été interrompue en raison d'une météo dantesque.

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Le nonuple champion du monde français Sébastien Ogier, numéro un chez Toyota et qui brigue une 11e victoire au «Monte-Carl'», est rentré à Gap, le camp de base du rallye, le visage fermé, qualifiant sa soirée de «pire étape, de très loin, de toute (sa) carrière».

Il s'est dit devant la presse «soulagé d'être rentré en un seul morceau» et «trop vieux» pour prendre «autant de risques». C'est «inacceptable», a dénoncé Ogier (42 ans), classé pour l'instant troisième au classement général provisoire.