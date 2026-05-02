Nico Müller a fêté sa première victoire en Formule E. Le pilote bernois a remporté haut la main la première des deux courses disputées à Berlin au volant de sa Porsche.

With 10 laps to go, Nico Müller takes the lead in Porsche’s home race 🇩🇪👀@Hankook_Sport #BerlinEPrix #FormulaE pic.twitter.com/WfCPVKusbI — Formula E (@FIAFormulaE) May 2, 2026

Keystone-SDA ATS

Parti en 6e position, le Bernois de 34 ans s'est imposé avec plus de quatre secondes d'avance sur le Néo-Zélandais Nick Cassidy.

«Ce fut une journée formidable. Je remercie Porsche de m’avoir accordé sa confiance. C’est également un grand honneur de piloter cette voiture ici à Berlin, à l’occasion du 75e anniversaire de Porsche en sport automobile et devant ce public. De plus, ma famille est là: mon fils, ma fille et ma femme. Je suis un peu ému en ce moment», s’est réjoui Müller lors de l’interview d’après-course.

Derrière le Britannique Oliver Rowland, Edoardo Mortara s’est classé 4e au volant de sa Mahindra. Parti en pole position, le Genevois a pris la tête du général devant l’Allemand Pascal Wehrlein, champion en 2024. Le troisième pilote suisse, Sébastien Buemi (Envision), n’a pas marqué de points lors de la 7e course de la saison, terminant 12e. Le Vaudois occupe toujours la 9e place au classement général. Une autre course aura lieu dimanche après-midi à Berlin.