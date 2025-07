Le jeune Suédois Oliver Solberg a remporté sa première victoire dans la catégorie reine du championnat du monde des rallyes WRC. Il s'est imposé en Estonie dimanche devant les cadors de la discipline.

Keystone-SDA ATS

A 23 ans, Oliver Solberg a magnifiquement exploité l'opportunité offerte par Toyota qui lui a confié le volant d'une de ses voitures pour cette 8e épreuve, sur 14, du championnat en l'absence de l'octuple champion du monde français Sébastien Ogier qui ne participe pas à toutes les épreuves du championnat.

Le Suédois s'est emparé de la tête du rallye dès la 2e journée vendredi et ne l'a plus quittée, devançant à l'arrivée les deux Hyundai du local de l'étape, l'Estonien Ott Tänak, champion du monde 2019, et du Belge Thierry Neuville, champion du monde en titre de plusieurs dizaines de secondes.

Jovial, pour un Suédois, toujours souriant et maniant aisément l'humour, Oliver Solberg rappelle son père, Petter Solberg, champion du monde WRC en 2003 et surnommé «Mister Hollywood» en raison de son goût pour le «show».

Si Petter Solberg est Norvégien, Oliver est lui Suédois, la nationalité de sa mère, Pernilla Solberg, qui s'est elle-même illustrée en rallye à l'échelon national.

Sébastien Ogier, malgré ses apparitions sporadiques, a déjà remporté trois manches depuis le début de la saison et fera son retour en Finlande à la fin du mois. S'il lui sera difficile avec ce programme à la carte de jouer le titre, il pourrait toutefois profiter de la lutte entre Ott Tänak et Elfyn Evans (Toyota). Ce dernier, qui n'a terminé que 6e en Estonie, s'est fait chiper la première place du classement provisoire du championnat pour un petit point par Tänak et Ogier n'est qu'à 21 points du nouveau leader.