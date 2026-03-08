Premiers éléments de réponse attendus à Melbourne

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Automobilisme Premiers éléments de réponse attendus à Melbourne

ATS

8.3.2026 - 04:01

La lutte pour la succession de Lando Norris démarre dimanche à Melbourne
La lutte pour la succession de Lando Norris démarre dimanche à Melbourne
ATS

Une «Formule électrique sous stéroïde», comme le craint Verstappen? Des Mercedes dominantes? Des relations toujours tendues entre Norris et Piastri chez McLaren?

Keystone-SDA

08.03.2026, 04:01

Les questions sont multiples avant le premier GP de la saison d'une Formule 1 qui a révolutionné ses règlements techniques.

Après des essais hivernaux qui ont ressemblé à une partie de poker menteur, quatre écuries semblent disposer d'une longueur d'avance et vont abattre leurs premières cartes dimanche à Melbourne. Un quarté peut-être gagnant, mais dans quel ordre?

Le mot d'ordre, pour tout le monde, est aussi de dédramatiser ce Grand Prix d'Australie, premier des 24 rendez-vous prévus cette saison. Car il est considéré d'abord comme une bonne occasion d'améliorer la compréhension de ces nouvelles monoplaces désormais équipées d'un moteur 50% thermique et 50% électrique.

Pour l'heure, l'écurie Mercedes (George Russell et Kimi Antonelli) est considérée par beaucoup d'observateurs comme celle disposant du meilleur bloc moteur. Elle l'a confirmé samedi en dominant nettement les qualifications: le poleman George Russell a devancé Antonielli de 0''293, le 3e Isack Hadjar (Red Bull) concédant 0''785.

Dur pour Verstappen

La prudence est en revanche de mise chez McLaren, double tenant du titre chez les constructeurs et qui avait réussi le doublé il y a trois mois avec la couronne des pilotes arrachée par Lando Norris. Le Britannique a terminé 6e de la séance qualificative, juste derrière son coéquipier Oscar Piastri.

Le quadruple champion du monde Max Verstappen, féroce détracteur de la nouvelle réglementation, considère lui aussi que son équipe n'est pas la mieux placée. Le Néerlandais a d'ailleurs été victime d'un accident samedi en Q1, après que son essieu arrière s'est bloqué, et s'élancera donc depuis la voie des stands dimanche.

Les plus lus

Crans-Montana : nouvelles révélations sur les employés du service de sécurité publique
Un nouveau millionnaire grâce au Swiss Loto
Premiers éléments de réponse attendus à Melbourne