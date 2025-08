Qui est cette femme qui l’entraîne vers les sommets de la F1 ?

La star de la Formule 1 Lando Norris est, plus que jamais, en course pour décrocher titre de champion du monde. A ses côtés, l'actrice Margarida Corceiro fait sensation. Qui est cette femme qui le pousse vers de nouveaux sommets ?

Ils forment le couple glamour de la Formule 1 : Lando Norris, la star montante de McLaren, et Margarida Corceiro, le mannequin et actrice la plus connue du Portugal. Après une brève rupture amoureuse, les deux tourtereaux se sont retrouvés au printemps 2025. Et depuis, tout va à nouveau très bien, non seulement dans la vie privée, mais aussi sur le plan sportif.

En Hongrie, Margarida Corceiro a participé aux réjouissances directement depuis le box McLaren. Avec les parents du pilote britannique, elle a encouragé son petit ami. Norris le lui a bien rendu puisqu’il s’est offert une éclatante victoire devant son coéquipier Oscar Piastri.

Qui est Margarida Corceiro ?

La jeune femme de 22 ans est depuis longtemps une star dans son pays, le Portugal. Elle a débuté en 2019 dans la telenovela Prisioneira, puis est apparue dans des séries à succès comme Morangos com Açúcar et des formats internationaux comme Citas Barcelona. En tant que mannequin, elle travaille entre autres pour Intimissimi, Vogue Portugal et des marques durables comme Missus Swimwear.

Plus de 2 millions de personnes la suivent sur Instagram. Pour preuve, Forbes Portugal l'a élue influenceuse la plus importante du pays en 2023. Ses posts atteignent jusqu'à 20 millions de personnes par semaine. Corceiro était autrefois en couple avec la star du football João Félix, mais ils ont annoncé leur séparation en 2023.

Norris peut à nouveau rêver du titre

Après un début de saison difficile et plusieurs revers, Lando Norris semblait être en difficulté. Mais depuis son come-back amoureux avec Corceiro, le Britannique est comme déchaîné.

Soutien émotionnel, attention médiatique et une bonne dose de glamour, Corceiro apporte exactement ce qui peut faire la différence dans le chaudron de la Formule 1. Ces dernières semaines, elle était sur place lors de plusieurs courses, toujours étincelante et loyale.

Et voilà qu'avec sa victoire à Budapest, Norris n'a soudain plus que neuf points de retard sur Piastri. La lutte pour le titre est à nouveau ouverte - et avec Margarida Corceiro, Lando Norris a un grand porte-bonheur à ses côtés. Peut-être est-elle justement le joker dont Norris a besoin pour un immense triomphe ?