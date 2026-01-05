L'Américain Seth Quintero a remporté lundi la 2e étape du rally-raid Dakar 2026 entre Yanbu et AlUla dans la catégorie autos. L'Australien Daniel Sanders a quant à lui fait coup double en moto.

Seth Quintero a remporté lundi la 2e étape du rally-raid Dakar 2026. IMAGO/PsnewZ

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Seth Quintero (Yoyota) et son copilote Andrew Short ont avalé les 504 km (dont 400 de spéciale) en 3h57'16, avec 1'42 d'avance sur le Sud-Africain Henk Lategan (Toyota). Huitième de l'étape à 6'31, le Qatari Nasser Al-Attiyah prend les commandes du général mais avec une marge de seulement 7 secondes sur Quintero.

Le Français Sébastien Loeb (Dacia), toujours en quête d'un sacre pour sa dixième participation, a terminé septième de l'étape à 6'07 sec du vainqueur et pointe à la cinquième place du général à près de deux minutes d'Al-Attiyah.

Tenant du titre en moto, Daniel Sanders a gagné cette 2e étape devant un autre pilote KTM, l'Espagnol Edgar Canet, vainqueur de la première étape et du prologue. L'Australien décroche sa 10e victoire d'étape dans le Dakar pour prendre la tête du général avec 30 secondes d'avance sur Canet et 2'18 sur l'Américain Ricky Brabec.