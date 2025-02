Un grand coup interrompu : le rachat du MotoGP par Liberty Media, déjà détenteur de la F1, est suspendu à la décision de la Commission européenne. Celle-ci cherche à déterminer si le groupe américain n'entrave pas les règles de concurrence, à quelques jours de la reprise du championnat ce week-end en Thaïlande.

Le rachat du MotoGP par Liberty Media est suspendu à la décision de la Commission européenne. KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

Annoncé au printemps 2024, ce rapprochement est porteur de tous les espoirs pour le prestigieux championnat deux-roues, en quête de plus de notoriété. «Avec ce qui a déjà été fait pour la Formule 1, Liberty Media peut apporter beaucoup de choses pour faire avancer le MotoGP», défend Hervé Poncharal, président de l'association des équipes.

Et pour cause: depuis que la société américaine a pris le contrôle de la F1 en 2017, elle a mis en oeuvre une stratégie d'expansion, notamment aux Etats-Unis et a fait du spectacle son principal leitmotiv. Aidée par la série Netflix «Drive to Survive», le groupe est aussi parvenu à populariser ce sport en s'adressant à un public plus féminin et plus jeune.

Dans un sens positif

«Le profil de la Formule 1, les audiences, les calendriers, les investisseurs,... tout a beaucoup évolué dans un sens positif, ils (Liberty Media, ndlr) ont appris pas mal de choses depuis qu'ils sont là et beaucoup d'entre elles peuvent être appliquées de manière quasiment identique au MotoGP», estime Hervé Poncharal, par ailleurs patron de l'écurie française KTM-Tech3. Et de conclure: «on était donc tous très heureux de se retrouver sous le giron Liberty Media».

«Etait» car le rachat, initialement attendu pour fin 2024, est bloqué par la Commission européenne depuis décembre. L'exécutif européen a ouvert une enquête approfondie pour déterminer si le rapprochement entrave ou non les règles liées à la concurrence sur le marché de la radiodiffusion.

La Commission dit notamment «craindre, à titre préliminaire, que l'opération ne conduise à une hausse des prix pour la concession de licences de droits de diffusion d'événements de sports mécaniques». Et de rappeler: «la Formule 1 est le leader incontesté du marché dans tous les pays européens, le MotoGP étant souvent son seul concurrent».

Avantages de la transaction

«Nous sommes convaincus que cette transaction profitera aux activités du MotoGP (...) les acteurs du marché ont largement reconnu les avantages de la transaction», a défendu Liberty Media dans un communiqué. Le groupe n'a pas voulu donner davantage de précisions.

Liberty Media entend acquérir 86% de Dorna Sports - le propriétaire espagnol des droits du championnat du monde de vitesse moto mais aussi du Superbike -, les dirigeants de l'entreprise basée à Madrid conservant le contrôle des parts restantes pour un montant qui la valoriserait à 4,2 milliards d'euros (dette comprise). Si ça ne se faisait pas ? La société américaine devrait alors payer 126 millions d'euros à Dorna Sports, d'après un document officiel consulté par l'AFP.

Enquête «suspendue»

La Commission européenne pourrait approuver le rachat sous certaines conditions. Ce dernier cas de figure ne serait pas une première puisqu'en 2006, le fonds luxembourgeois CVC avait été contraint par le gendarme européen de la concurrence de céder Dorna, déjà détentrice du championnat MotoGP, quand il a voulu acquérir les droits commerciaux de la Formule 1.

Pas de quoi saper la confiance de Dorna Sports dont le PDG, Carmelo Ezpeleta, assurait en décembre s'attendre «à ce que cette acquisition reçoive l'approbation requise de l'UE». Quand ? L'enquête de la Commission, qui devait s'achever en mai avant un report en juin, a finalement été «suspendue» vendredi, dans l'attente d'une information «importante qui n'a pas été fournie (...) dans un délai prescrit», a expliqué une porte-parole de l'instance.

Le processus redémarrera une fois les informations manquantes recueillies, «le délai légal pour la décision (...) étant alors ajusté en conséquence». D'ici là, la saison 2025 de MotoGP débute ce week-end sur le circuit de Buriram, pour le Grand Prix de Thaïlande, première des 22 courses au programme cette année.