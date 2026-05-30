Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) a créé la surprise en remportant la course sprint du Grand Prix d'Italie. L'Espagnol a signé le premier succès de sa carrière en sprint (deuxième en MotoGP), samedi sur le circuit du Mugello.

Raul Fernandez is a Sprint winner! He takes home the gold medal for the first time 🥇#MotoGP | #ItalianGP | Live on TNT Sports and HBO Max pic.twitter.com/FclMZt5Dl7 — TNT Sports Bikes (@bikesontnt) May 30, 2026

Keystone-SDA ATS

Le Madrilène de 25 ans a devancé son compatriote Jorge Martin (Aprilia) et l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46).

Marco Bezzecchi (Aprilia), leader du championnat du monde et qui s'élançait en pole position sur ses terres, a dû se contenter de la quatrième place, devant le tenant du titre espagnol Marc Marquez (Ducati), auteur d'une course solide pour son retour après des opérations au pied et à l'épaule droits.