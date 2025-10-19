  1. Clients Privés
GP d’Australie Raul Fernandez triomphe et entre dans la cour des grands

ATS

19.10.2025 - 07:04

Raul Fernandez a remporté le Grand Prix d'Australie en MotoGP. L'Espagnol a devancé l'Italien Fabio Di Giannantonio, 2e dimanche, pour cueillir sa première victoire dans la catégorie reine.

Keystone-SDA

19.10.2025, 07:04

19.10.2025, 08:08

Deuxième du sprint samedi sur le circuit de Phillip Island, Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) s'est imposé avec une marge de 1''418 sur Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46). Le Madrilène n'avait plus connu les joies de la victoire depuis son dernier Grand Prix disputé en Moto2, à Valence en 2021.

L'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia), vainqueur du sprint, complète le Top 3 en dépit d'une pénalité consistant en un double «long-lap» (deux tours rallongés de circuit) qu'il a dû effectuer durant la course. L'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), 2e du championnat pilotes, a fini au pied du podium.

Blessés, l'Espagnol Marc Marquez (Ducati) – déjà assuré du titre dans la catégorie reine – et son compatriote champion du monde 2024 Jorge Martin (Aprilia) n'ont pas fait le déplacement en Australie.

