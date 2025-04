Les Red Bull de Max Verstappen, désormais associé au Nippon Yuki Tsunoda, sont déjà sous pression à l'heure d'aborder ce week-end le Grand Prix du Japon, troisième épreuve de l'année. A Suzuka, les McLaren voudront confirmer leur domination.

Lando Norris et Oscar Piastri. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

En témoignent leur deux victoires, à Melbourne pour Lando Norris et à Shanghaï pour Oscar Piastri, l'équipe britannique possède actuellement la meilleure monoplace et compte bien le montrer sur le mythique circuit japonais parsemé cette semaine de cerisiers en fleurs.

Toutefois, McLaren sait que sa marge de manoeuvre n'est pas si importante et que toute erreur stratégique ou technique sera épiée par ses rivaux, Red Bull en premier lieu. Car le principal évènement du week-end à Suzuka sera le premier Grand Prix du Japonais Yuki Tsunoda au volant d'une Red Bull, qui plus est devant son public.

Boudé en décembre par l'écurie britannique pour devenir l'équipier du quadruple champion du monde en titre Verstappen après le limogeage du Mexicain Sergio Pérez, le Nippon, à qui Red Bull avait préféré le Néo-Zélandais Liam Lawson, tient sa revanche.

Le rookie Lawson a en effet été renvoyé faire ses classes chez Racing Bulls sans ménagement après seulement deux courses, payant sa sortie de piste en Australie puis sa 12e place (avant-dernier classé) en Chine.

«Être le plus près possible de Max»

Tsunoda, qui clamait depuis des mois avoir le niveau pour piloter la Red Bull, une monoplace réputée difficile à conduire, est désormais face à cet immense défi: jouer dans la même cour que Verstappen.

«J'ai vraiment hâte. Débuter avec Red Bull et en plus à domicile: je ne pouvais pas rêver mieux. Je suis super excité. J'ai piloté la voiture deux jours sur le simulateur et elle n'a pas semblé trop difficile à manoeuvrer. J'ai essayé plein de réglages différents donc je connais la direction que je veux prendre», a détaillé le Japonais.

Si la pression a semblé écraser Lawson, Tsunoda arborait un grand sourire jeudi et a exposé au grand jour sa sérénité. «Pour l'instant je suis très détendu. Il n'y a pas de raison de ressentir de la pression. Je suis confiant et j'espère pouvoir réaliser quelque chose de différent des autres anciens pilotes. L'objectif est d'être le plus près possible de Max (Verstappen)», a souligné le pilote de 24 ans.

S'il n'a pas souhaité s'exprimer publiquement, Verstappen a laissé entendre jeudi qu'il n'était pas d'accord avec ce choix en confirmant avoir «aimé» une publication critique sur Instagram signée de l'ancien pilote néerlandais Giedo van der Garde. Ce dernier avait notamment fustigé une décision prise dans la «panique» côté Red Bull.

Ferrari doit se rattraper

Après la double disqualification du Britannique Lewis Hamilton et du Monégasque Charles Leclerc en Chine en raison de monoplaces non-conformes, Ferrari devra aussi rebondir pour ne pas laisser McLaren et ses pilotes s'échapper au classement.

«Je suis confiant car on apprend toujours de nos erreurs. Jusqu'à maintenant on a manqué de rythme mais je pense qu'on peut diminuer l'écart avec McLaren», a estimé Leclerc.

Bonne surprise du début de saison, Mercedes, qui a décroché deux podiums avec le Britannique George Russell, veut poursuivre sur sa lancée au pays du soleil levant. «Les deux premières courses se sont très bien déroulées, on n'aurait pas pu faire mieux. Mais je pense que Red Bull et Ferrari n'ont pas réussi à tirer le maximum de leurs voitures donc il faut rester prudent», a tempéré Russell.