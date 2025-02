La découverte de rennes égorgés et un conflit entre les éleveurs locaux de ces animaux et les organisateurs du rallye de Suède ont jeté le trouble sur cette course qui a commencé jeudi.

Trois rennes ont été retrouvés égorgés à Umea (photo d'illustration). IMAGO/Dreamstime

AFP Clara Francey

Après 50 ans d'organisation dans le comté de Varmland, dans l'ouest de ce pays scandinave, la compétition a été déplacée en 2022 vers le nord, dans la région de la ville d'Umea.

Un transfert qui garantit des routes enneigées mais signifie également que les participants à cette deuxième manche du championnat du monde des rallyes traversent une zone d'élevage de rennes pratiqué par les Samis, une population autochtone.

Les représentants locaux de ces derniers se sont opposés à certains itinéraires de la course et ont fait appel de l'autorisation accordée par le conseil administratif du comté, une semaine seulement avant la compétition.

Ils ont invoqué la présence de rennes sur des axes devant être empruntés, selon le radiodiffuseur SVT.

Dimanche, trois de ces animaux ont été retrouvés morts sur une route à l'extérieur d'Umea et l'éleveuse de rennes Maidi Eira Andersson a déclaré au journal Dagens Nyheter (DN) qu'elle pensait qu'il y avait un lien évident entre le conflit opposant les éleveurs et le rallye.

«Cela s'est produit juste après notre appel et près du rassemblement. Ce n'est pas une coïncidence», a dit Mme Andersson à DN, ajoutant que les rennes avaient tous été égorgés.

La procureure Anna Nilsson a confirmé à l'AFP qu'une enquête avait été ouverte sur cette affaire. «Nous enquêtons sur des dommages intentionnels et des actes de cruauté aggravée envers les animaux», a-t-elle expliqué.