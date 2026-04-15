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Le patron de la F1 riposte «Respectez le sport qui vous a rendus riches et célèbres»

Clara Francey

15.4.2026

Le patron de la Formule 1, Stefano Domenicali, a exigé mercredi des pilotes qui critiquent les nouvelles règles en course des voitures à moteur hybride, notamment le champion néerlandais Max Verstappen, de «respecter un sport» automobile qui les a rendus riches et célèbres.

Max Verstappen et Stefano Domenicali, le patron de la F1.
Max Verstappen et Stefano Domenicali, le patron de la F1.
IMAGO/DeFodi Images

Agence France-Presse

15.04.2026, 20:56

15.04.2026, 21:18

«Je leur ai dit: ‹Écoutez les gars, n'oubliez pas que ce que nous faisons est possible car nous avons bien fait les choses ensemble. Alors, respectez un sport qui nous a donné à tous l'occasion unique de mûrir, de gagner beaucoup d'argent et d'avoir une personnalité connue dans le monde que vous n'auriez pas dans d'autres sports›», a mis en garde le PDG de la F1 dans un entretien vidéo au site Autosport.

«Je crois que j'ai été compris (...) Nous ne devons jamais oublier ce qu'est le joyaux de notre sport et que nous devons le protéger», a averti le dirigeant italien de la très prospère Formule 1.

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La Fédération internationale de l'automobile (FIA) a imposé cette saison une nouvelle réglementation, notamment sur des moteurs 50/50 électriques et thermiques, afin de favoriser les dépassements et améliorer le spectacle.

Mais les monoplaces divisent le paddock: le quadruple champion du monde Verstappen les compare au jeu vidéo «Mario Kart» et à de la «Formule E (électrique) sous stéroïdes».

Le Néerlandais de 28 ans, réputé pour son franc-parler, peste contre sa Red Bull «inconduisible» et menace de quitter la F1. Il se tourne ainsi vers des courses d'endurance à côté des Grands Prix de F1.

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«Avec Max, nous avons parlé de très nombreuses fois», a expliqué Domenicali: «Je comprends ce qu'il veut dire et et il voit les choses de manière globale (...) Je ne veux pas tomber dans le piège des antagonismes, ça ne me ressemble pas».

Il a encore jugé que Verstappen était «le meilleur pilote, multiple champion du monde», dont la «voix doit être évidemment écoutée». «Mais il sait aussi que sa voix a un poids. Et il doit en tenir compte car certaines personnes peuvent parfois mal l'interpréter», a-t-il encore prévenu.

Le monde de la F1 met à profit la double annulation en avril des GP de Bahreïn et d'Arabie saoudite, due à la guerre au Moyen-Orient, pour discuter d'«ajustements» des règles en course avec les moteurs hybrides, en particulier sur la gestion de l'énergie électrique et des différences de vitesses entre les voitures lors des dépassements et freinages.

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Des «corrections» pourraient être annoncées la semaine prochaine, en tout cas avant le GP de Miami le week-end du 1er mai.

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