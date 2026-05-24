Le pilote suédois Felix Rosenqvist s'est imposé à l'issue d'une énorme bataille au dernier tour pour remporter dimanche la 110e édition de la légendaire course automobile des 500 miles d'Indianapolis avec 0''0233 seconde d'avance, l'arrivée la plus serrée de l'histoire de la course.

FELIX ROSENQVIST WINS THE CLOSEST FINISH IN INDY 500 HISTORY! pic.twitter.com/BBGobsgX3I — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) May 24, 2026

Keystone-SDA ATS

Rosenqvist était en retrait à l'entrée de la dernière ligne droite, mais il a profité de l'aspiration pour dépasser par l'extérieur l'Américain David Malukas, qui a terminé 2e, juste avant la ligne d'arrivée pour s'imposer après 200 tours sur le célèbre ovale de 2,5 miles (4 km).

C'est la première victoire de Rosenqvist sur ce circuit de l'Indianapolis Motor Speedway et la troisième fois qu'un Suédois remporte cette course.