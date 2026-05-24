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500 Miles d'Indianapolis Rosenqvist remporte la course la plus serrée de l'histoire

ATS

24.5.2026 - 23:42

Le pilote suédois Felix Rosenqvist s'est imposé à l'issue d'une énorme bataille au dernier tour pour remporter dimanche la 110e édition de la légendaire course automobile des 500 miles d'Indianapolis avec 0''0233 seconde d'avance, l'arrivée la plus serrée de l'histoire de la course.

Keystone-SDA

24.05.2026, 23:42

Rosenqvist était en retrait à l'entrée de la dernière ligne droite, mais il a profité de l'aspiration pour dépasser par l'extérieur l'Américain David Malukas, qui a terminé 2e, juste avant la ligne d'arrivée pour s'imposer après 200 tours sur le célèbre ovale de 2,5 miles (4 km).

C'est la première victoire de Rosenqvist sur ce circuit de l'Indianapolis Motor Speedway et la troisième fois qu'un Suédois remporte cette course.

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