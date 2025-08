Sur ses terres, Kalle Rovanperä (Toyota) a remporté dimanche le Rallye de Finlande, 9e des 14 manches du championnat du monde. Le Finlandais s'est ainsi replacé dans la course au titre mondial.

Kalle Rovanperä a remporté dimanche le Rallye de Finlande. IMAGO/ABACAPRESS

Le natif de Jyväskylä, ville où est basée la légendaire épreuve, a décroché sa première victoire devant son public et a devancé deux autres pilotes Toyota, le Japonais Takamoto Katsuta et le Français Sébastien Ogier.

Profitant des déboires de son rival sud-coréen Hyundai, le constructeur nippon a même réalisé un quintuplé puisque le Britannique Elfyn Evans a pris la quatrième place, devant le Finlandais Sami Pajari.

Rovanperä, double champion du monde (2022, 2023) et qui a fait le plein de points (35) ce week-end en remportant la «Power Stage» et le «Super Sunday», a décroché à 24 ans sa 17e victoire en WRC, la seconde cette saison. Il remonte à la deuxième place du classement des pilotes à seulement trois longueurs d'Evans.

Ogier, qui avait enregistré trois victoires et deux deuxièmes places en cinq courses cette saison, a obtenu un nouveau podium et revient à 13 points d'Evans. Leader du championnat pour un petit point devant Evans en arrivant en Finlande, l'Estonien Ott Tänak (Hyundai) a connu un week-end cauchemardesque et a terminé 10e.