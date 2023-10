Kalle Rovanperä (Toyota) s'est assuré un deuxième titre mondial dimanche. Une 2e place dans le Rallye d'Europe centrale, remporté par le Belge Thierry Neuville (Hyundai), a suffi à son bonheur.

Le Finlandais remporte son deuxième titre consécutif à seulement 23 ans, manifestant une précocité inédite dans le championnat du monde des rallyes. «Cette année c'est encore mieux que l'an dernier», a-t-il déclaré, accueilli sur la ligne d'arrivée par son père Harri Rovanperä, lui-même ancien pilote de rallye.

«Je me sens vraiment bien mais je ne peux pas dire grand-chose d'autre», a ajouté avec une sobriété toute finlandaise Kalle Rovanperä. Il a profité de la sortie de piste samedi d'Elfyn Evans, son coéquipier chez Toyota qui était le seul à pouvoir encore lui contester le titre même si ses chances étaient minces. Il n'a ensuite eu plus qu'à gérer sa course.

Le Finlandais a remporté au total 11 rallyes dans cette catégorie dont trois cette saison avec seulement un abandon, paradoxalement chez lui en Finlande lorsqu'il était sorti de la route. L'attention pour la dernière épreuve, au Japon dans trois semaines, se concentrera dorénavant sur la lutte pour la 2e place entre Evans et Neuville qui ne sont séparés que de 7 points.

ATS