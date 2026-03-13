Victorieux en ouverture de saison en Australie, George Russell continue de mener la danse en Formule 1. Le Britannique au volant de sa Mercedes prendra le départ de la course sprint du GP de Chine en pole position.

A job well done for Mercedes and George Russell 👏🫡#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/2QrxfE6DcY — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

Russell a devancé en qualifications son coéquipier chez Mercedes Kimi Antonelli pour près de trois dixièmes. Tous les deux seront en première ligne samedi matin à 4 heures, heure suisse. Derrière le duo Mercedes, les concurrents accusent un retard important à Shanghai.

Le champion du monde Lando Norris (McLaren) a déjà perdu 641 millièmes sur le meilleur temps de Russell. À côté de l'Anglais, Lewis Hamilton (Ferrari), a assuré sa place sur la deuxième ligne de départ en quatrième position. Il y a un an, le Britannique septuple champion du monde avait créé la surprise en remportant la première course sprint de la saison 2025 au même endroit.

Le quadruple champion du monde Max Verstappen, au volant de sa Red Bull, a dû se contenter de la 8e place sur la grille de départ, derrière Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari) et Pierre Gasly (Alpine).

Russell s'est offert pour la première fois la meilleure place sur la grille de départ d'un sprint de Formule 1. Lors de sa seule victoire dans ce format court, introduit en 2021 et couvrant environ un tiers de la distance d'un Grand Prix, il était parti en troisième position au Brésil en novembre 2022.