Formule 1 Continuité chez Mercedes : Russell et Antonelli prolongent

ATS

15.10.2025 - 19:26

Fin du suspense chez Mercedes! Le Britannique George Russell et l'Italien Andrea Kimi Antonelli piloteront toujours les deux Flèches d'Argent sur la grille de F1 en 2026, a annoncé mercredi l'écurie allemande.

Keystone-SDA

15.10.2025, 19:26

Même si la confirmation du duo de pilotes faisait peu de doute, l'absence d'officialisation avait engendré des rumeurs dans le paddock et notamment celle de la possible arrivée du quadruple champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui avait toutefois démenti à plusieurs reprises.

GP de Singapour. George Russell souverain, ambiance crispée chez McLaren

GP de SingapourGeorge Russell souverain, ambiance crispée chez McLaren

Russell (27 ans), qui dispute sa quatrième saison chez Mercedes après avoir évolué trois ans chez Williams, était en position de force dans les négociations grâce à ses performances très solides cette année. Malgré la nette domination de McLaren, il a ainsi décroché deux pole positions et deux victoires, et pointe au quatrième rang au championnat.

Propulsé leader de l'équipe cette année après le départ chez Ferrari du septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton, Russell s'est battu pour obtenir une revalorisation salariale, ce qui a retardé la prolongation de son contrat.

Prolongation d'Antonelli

Les cartes pourraient en effet être totalement rebattues en 2026 avec l'arrivée sur la grille de monoplaces très différentes: plus légères, les voitures seront équipées d'une motorisation hybride à moitié électrique.

Lors du dernier changement majeur de règlementation en 2014, Mercedes avait su tirer son épingle du jeu et avait décroché sept titres mondiaux consécutifs chez les pilotes (2014 à 2020) et huit chez les constructeurs (2014 à 2021).

L'écurie allemande a également confirmé mercredi la prolongation du contrat du rookie italien Andrea Kimi Antonelli. Le prodige de 19 ans, actuellement 7e au championnat, compte déjà un podium et une pole position en course sprint pour sa première année dans la catégorie reine.

Grille 2026 presque complète

Après cette annonce, la grille pour 2026 est quasiment complète. Un baquet reste à pourvoir chez Alpine au côté du Français Pierre Gasly, alors que Red Bull doit déterminer qui évoluera avec Verstappen l'an prochain.

GP du Canada. Les Mercedes à la fête, accrochage entre les McLaren !

GP du CanadaLes Mercedes à la fête, accrochage entre les McLaren !

Le Français Isack Hadjar (21 ans) semble tenir la corde après une très bonne saison avec Racing Bulls, qui annoncera quant à elle son duo de pilotes une fois que Red Bull aura fait son choix.

