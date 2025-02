Le pilote de Formule 1 George Russell a affirmé mardi n'avoir «aucun souci» avec le champion du monde Max Verstappen, estimant que leur altercation lors de la dernière course de la saison dernière à Abou Dhabi était «du passé».

AFP Gregoire Galley

«Je n'ai aucun souci ni avec lui ni avec sa façon de piloter – c'est du passé, et je veux me concentrer sur moi-même. Mais évidemment, les choses ont dérapé en fin de saison dernière, et j'ai été très clair sur le fait que je n'allais pas me laisser faire», a déclaré le pilote britannique de Mercedes, à l'occasion de la présentation à Londres de la nouvelle saison de F1.

«Maintenant, nous sommes en 2025 et je suis concentré sur mon objectif : gagner. Je ne vais donc pas changer mon approche, que ce soit face à lui ou face à un autre pilote. L'objectif reste le même», a lancé le pilote de 27 ans.

Russell avait accusé Verstappen de l'avoir volontairement bloqué en roulant au ralenti lors des qualifications du Grand Prix du Qatar, une accusation qui avait conduit à une enquête des commissaires et à la perte de la pole position de Verstappen au profit de Russell.

Selon le Britannique, Verstappen l'avait menacé après l'incident de lui «balancer la tête contre le mur». Russell avait jugé ces propos «inacceptables» et qualifié son adversaire de «harceleur» et de «tyran». Verstappen, qui a remporté son quatrième titre mondial consécutif la saison dernière, avait de son côté qualifié Russell de «loser» (perdant).

Russell avait pris la sixième place du championnat, contribuant à la quatrième place de Mercedes au classement des constructeurs. Avec le départ du septuple champion du monde Lewis Hamilton pour Ferrari, remplacé par Andrea Kimi Antonelli, Russell devient le premier pilote de Mercedes pour la saison 2025, qui doit débuter à Melbourne le 16 mars.