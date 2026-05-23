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GP du Canada Russell gagne un sprint marqué par des manœuvres musclées

ATS

23.5.2026 - 18:52

Le Britannique George Russell (Mercedes) a remporté samedi la course sprint du Grand Prix du Canada, devançant son compatriote Lando Norris (McLaren) et son coéquipier italien Kimi Antonelli.

Keystone-SDA

23.05.2026, 18:52

23.05.2026, 19:40

La bataille a été très tendue entre les deux monoplaces allemandes. Russell s'était élancé en pole position, au côté de son jeune rival et leader du Championnat du monde, Antonelli, pour ce sprint, une course d'une demi-heure à la veille de celle de deux heures dimanche sur le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal.

Mais le prodige italien de 19 ans a tenté par deux fois de doubler Russell, 28 ans, et à deux reprises il a dû couper par l'herbe. Antonelli s'est alors fait doubler par Norris et s'est énervé sur la radio interne, réclamant une «pénalité» contre Russell qui l'avait selon lui empêché de le dépasser avec une «vilaine» manoeuvre.

Le patron de Mercedes F1 Toto Wolff a dû intervenir pour demander à son jeune protégé de se «concentrer» sur son pilotage au lieu de se plaindre à la radio.

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