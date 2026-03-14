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GP de Chine Russell gagne un sprint haletant, «désastre» pour Verstappen

ATS

14.3.2026 - 05:56

George Russell a remporté samedi un sprint haletant au Grand Prix de Chine. Cette première course de 100 km disputée avec les nouvelles Formule 1 a été marquée par plusieurs changements de leader.

Keystone-SDA

14.03.2026, 05:56

14.03.2026, 09:28

Charles Leclerc (Ferrari), a terminé 2e, tandis que son coéquipier Lewis Hamilton, vainqueur du sprint à Shanghai l'année dernière, a franchi la ligne d'arrivée en 3e position. Le champion du monde Lando Norris a terminé 4e au volant de sa McLaren et son coéquipier Oscar Piastri 6e.

GP de Chine. Russell en pole position pour le sprint à Shanghai

GP de ChineRussell en pole position pour le sprint à Shanghai

Kimi Antonelli, au volant de la deuxième Mercedes, était 3e avant d'écoper d'une pénalité de 10 secondes dans la voie des stands pour avoir provoqué une collision dans le premier tour, ce qui l'a fait chuter à la 7e place. Il a finalement terminé 5e.

Russell et Hamilton – qui a pris un départ fulgurant, passant de la 4e à la 2e place – se sont livré une bataille acharnée en tête, échangeant leurs places à plusieurs reprises au cours des cinq premiers tours, tandis que Leclerc les talonnait de près, en 3e position.

GP de Chine. Kimi Antonelli écrit l’histoire, les Mercedes continuent leur récital

GP de ChineKimi Antonelli écrit l’histoire, les Mercedes continuent leur récital

Hamilton s'est retrouvé en tête dès le début du deuxième tour, son coéquipier mettant la pression sur Russell. Mais ce dernier a fini par prendre le large en tête, laissant les deux pilotes Ferrari se disputer la 9e place. Les pneus d'Hamilton ayant beaucoup souffert des premiers échanges, Leclerc en a profité pour dépasser son coéquipier à la fin du neuvième tour.

Verstappen 9e

La veille, le quadruple champion Max Verstappen (Red Bull) s'était emporté en déclarant que «toute la journée avait été un désastre» après avoir terminé 8e des qualifications du sprint. Son humeur ne s'est surement pas améliorée samedi, après un départ catastrophique, son moteur ayant perdu en régime, qui l'a relégué à la 13e place à mi-parcours du sprint. Il a finalement terminé 9e, hors des points.

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