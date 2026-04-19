Le Vaudois Sébastien Buemi, qui court pour Toyota, a remporté dimanche la première manche du Championnat du monde d'endurance automobile (WEC), les Six Heures d'Imola, dans le nord de l'Italie.

Sébastien Buemi, dans sa Toyota, ici en 2023 (archives). KEYSTONE

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Sa voiture a devancé une Ferrari, qui courait à domicile devant des milliers de tifosis, la seconde Hypercar japonaise prenant la troisième place.

Parti en deuxième position, le trio de la Toyota N°8 composé de Buemi, du Néo-Zélandais Brendon Hartley et du Japonais Ryo Hirakawa, a effectué 213 tours en un peu plus de six heures de course. La Ferrari rouge 499P N°51, victorieuse en 2025 et double championne du monde des constructeurs et des pilotes a fini plus de 13 secondes derrière la Toyota.

Compétition relevée

La deuxième Toyota, aux mains du Britannique Mike Conway, du Japonais Kamui Kobayashi et du Néerlandais Nyck de Vries, a fini troisième, 43 secondes derrière sa jumelle N°8.

Le Championnat du monde d'endurance est en pleine renaissance depuis 2021 grâce à une compétition très relevée entre huit constructeurs mondiaux et 17 Hypercars: Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Genesis, Peugeot, Toyota.