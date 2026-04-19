Le Vaudois Sébastien Buemi, qui court pour Toyota, a remporté dimanche la première manche du Championnat du monde d'endurance automobile (WEC), les Six Heures d'Imola, dans le nord de l'Italie.
Sa voiture a devancé une Ferrari, qui courait à domicile devant des milliers de tifosis, la seconde Hypercar japonaise prenant la troisième place.
Parti en deuxième position, le trio de la Toyota N°8 composé de Buemi, du Néo-Zélandais Brendon Hartley et du Japonais Ryo Hirakawa, a effectué 213 tours en un peu plus de six heures de course. La Ferrari rouge 499P N°51, victorieuse en 2025 et double championne du monde des constructeurs et des pilotes a fini plus de 13 secondes derrière la Toyota.
Compétition relevée
La deuxième Toyota, aux mains du Britannique Mike Conway, du Japonais Kamui Kobayashi et du Néerlandais Nyck de Vries, a fini troisième, 43 secondes derrière sa jumelle N°8.
Le Championnat du monde d'endurance est en pleine renaissance depuis 2021 grâce à une compétition très relevée entre huit constructeurs mondiaux et 17 Hypercars: Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Genesis, Peugeot, Toyota.