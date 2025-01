Sébastien Ogier a repris la tête du Rallye Monte-Carlo, première manche de la saison en WRC, à l'issue de la deuxième journée vendredi. Le Belge Thierry Neuville, champion du monde en titre, pointe à la 9e place.

🚨 SÉBASTIEN OGIER LEADER DU RALLYE MONTE-CARLO À L'ISSUE DE CE VENDREDI ! 💪🇫🇷



Le Français s'est de nouveau imposé aujourd'hui en remportant également l'ES9, dernière spéciale de la journée, devant Adrien Fourmaux 2e à 2.8s et Elfyn Evan 3e à 5.8s.



Au classement général :



Keystone-SDA ATS

Le Français, de nouveau engagé dans un programme partiel avec Toyota cette année, compte 12''6 d'avance sur son coéquipier gallois Elfyn Evans. Le podium provisoire est complété par un autre Français, Adrien Fourmaux (Hyundai), à 14''2.

Le double champion du monde (2022, 2023) Kalle Rovanperä (Toyota) est quatrième, à près de 40 secondes du leader, pour son retour à plein temps après avoir fait une saison partielle l'an dernier. Thierry Neuville (Hyundai), leader du rallye jeudi soir après les trois premières spéciales, occupe désormais la 9e place provisoire, à près de quatre minutes du leader.

Le pilote belge a perdu près de deux minutes à cause d'une sortie de route en fin de matinée sur l'ES6, la sixième spéciale du week-end. Bis repetita quelques heures plus tard, quand l'équipage a fait une nouvelle embardée au même endroit, lors de l'ES9, la faute cette fois à une crevaison survenue plus tôt sur le trajet.

Cette 93e édition du Rallye Monte-Carlo se poursuit samedi avec huit spéciales totalisant 131,4 kilomètres. Elle se terminera dimanche au terme de 18 spéciales et près de 350 kilomètres.