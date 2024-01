Le Français Guerlain Chicherit (Toyota) a signé le meilleur temps de la spéciale de la 10e étape du Dakar 2024, dans les rochers monumentaux d'Al-Ula en Arabie saoudite. Leader en auto, Carlos Sainz a perdu du terrain mercredi.

Guerlain Chicherit a roulé pied au plancher pour s'imposer avec 4'53'' d'avance sur le Sud-Africain Brian Baragwanath (Century). Le Lituanien Benediktas Vanagas (Toyota) complète le podium d'une étape où l'enjeu était ailleurs.

Dans le duel pour le titre, le leader Carlos Sainz (Audi) s'est fait une frayeur avec un arrêt d'une dizaine de minutes sur une spéciale de 371 km où la navigation était piégeuse avec quelques pistes rocailleuses.

Son dauphin Sébastien Loeb (Prodrive) aurait pu en tirer pleinement profit s'il n'avait pas eu lui aussi à s'arrêter près de 5 minutes. Le Madrilène cède tout de même 7'11 à l'Alsacien à l'arrivée, mais possède encore 13'22 d'avance sur le nonuple champion du monde de rallye avant l'étape de tous les dangers.

Brabec s'impose

En moto, Ricky Brabec (Honda), leader au général, a remporté sur le fil cette spéciale. Comme la veille, Honda a signé un triplé: l'Américain a devancé de deux petites secondes le Chilien Ignacio Cornejo et de 20'' Adrien Van Beveren.

Ce dernier rattrape ainsi son retard sur le Botswanais Ross Branch (Hero), 2e au général, qui n'est plus qu'à 52 secondes. Mais le Français reste à distance respectable de Brabec au général: 11'46.

La 11e étape jeudi est le plus gros morceau de la deuxième semaine du Dakar et la dernière chance de faire un coup au général: près de 500 km de spéciale sur des sols inhospitaliers, donc beaucoup de crevaisons à prévoir, entre Al-Ula et Yanbu.

AFP