L'optimisme n'est pas débordant du côté d'Hinwil : après une saison catastrophique, bouclée à la 10e et dernière place du classement des constructeurs, l'écurie Sauber-Ferrari espère faire un peu mieux en 2025.

Gabriel Bortoleto va faire ses débuts en F1 avec l'écurie Sauber-Ferrari. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

En 2024, le bilan a été famélique: 2 points pour Guanyu Zhou, 0 pour Valtteri Bottas. Pour tenter de se relancer, Sauber a changé sa paire de pilotes. L'équipe misera sur un duo hétéroclite composé de Nico Hülkenberg (37 ans) et de Gabriel Bortoleto (20 ans).

Le vétéran allemand dispose d'une vaste expérience en formule 1, avec 227 Grands Prix à son compteur. Mais il ne compte ni victoire ni podium ! A sa décharge, il n'a jamais vraiment eu entre les mains un volant très compétitif.

Le Brésilien est pour sa part un rookie. Il arrive auréolé du titre de champion conquis en formule 2 l'an passé. Mais il aura du travail pour faire sa place parmi l'élite, surtout avec une voiture qui ne devrait pas lui permettre de jouer les premiers rôles.

Les défis ne manqueront pas pour le nouveau team principal Jonathan Wheatley, qui entrera en fonction le 1er avril, et pour Mattia Binotto, directeur technique et des opérations, avant le passage sous la bannière Audi en 2026 et les importants changements de règlement qui pourraient rebattre les cartes. Préparer la saison suivante sera dès lors plus important que de se battre en fin de grille cette année.