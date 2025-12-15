  1. Clients Privés
Formule 1 L’écurie Audi, qui remplace Sauber, se dévoile un peu plus

ATS

15.12.2025 - 14:43

Le constructeur automobile Audi, qui fera son entrée en F1 avec sa propre écurie la saison prochaine, dévoile de plus en plus de détails avant ses débuts. L'écurie s'appellera officiellement Audi Revolut F1 Team.

Mattia Binotto est le chef de projet autour de l'écurie Audi Revolut F1 Team.
Mattia Binotto est le chef de projet autour de l’écurie Audi Revolut F1 Team.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.12.2025, 14:43

Audi n'a pas encore officialisé les couleurs des nouvelles voitures, qui seront fabriquées sur le site de l'ancienne équipe Sauber. La présentation est prévue le 20 janvier à Berlin. En revanche, le nom de l'équipe est désormais connu: Audi Revolut F1 Team. Revolut est une société financière basée à Londres.

Jusqu'à présent, il n'existe qu'une version conceptuelle de l'Audi, baptisée R26, qui a été présentée en novembre à Munich. «La présentation à Berlin sera le premier moment où nous serons tous réunis en tant qu'équipe et où nous inviterons nos fans du monde entier à nous rejoindre avant même nos débuts l'année prochaine», a déclaré le chef de projet Mattia Binotto.

Formule 1. L'histoire mouvementée et émouvante de Peter Sauber prend fin

Formule 1L'histoire mouvementée et émouvante de Peter Sauber prend fin

