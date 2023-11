Sébastien Buemi sacré champion du monde d’endurance

Sébastien Buemi (35 ans) est devenu champion du monde d'endurance pour la quatrième fois de sa carrière. Le Vaudois a remporté les 8 Heures de Bahreïn samedi, dernière épreuve de la saison WEC.

Sébastien Buemi et ses coéquipiers ont décroché le titre mondial (archive). KEYSTONE

Sur la Toyota no 8, Buemi et ses coéquipiers Brandon Hartley (NZL) et Ryo Hirakawa (JPN) se sont imposés après avoir mené toute la course. Ils ont devancé de 47''516 l'autre Toyota pilotée par Mike Conway (GBR), Kamui Kobayashi (JPN) et Jose Maria Lopez (ARG). Buemi avait déjà décroché le titre en 2014, 2018/19 et 2022, à chaque fois avec Toyota.

Louis Delétraz aussi titré

Un autre Suisse a pu jubiler en LMP2, en l'occurrence Louis Delétraz (26 ans). Avec ses coéquipiers du team WRT Robert Kubica (POL) et Rui Andrade (POR), le pilote genevois a gagné la course et le championnat dans cette catégorie.

ATS