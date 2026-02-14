  1. Clients Privés
Formule E Sébastien Buemi sur le podium à Jeddah

ATS

14.2.2026 - 19:04

Sébastien Buemi (Envision) a terminé sur le podium lors de la deuxième course du week-end à Jeddah. Le Vaudois n'a été devancé que par le Portugais Antonio Félix da Costa (Jaguar).

Sébastien Buemi (Envision) a terminé sur le podium lors de la deuxième course du week-end à Jeddah.
Sébastien Buemi (Envision) a terminé sur le podium lors de la deuxième course du week-end à Jeddah.
IMAGO/SOPA Images

Keystone-SDA

14.02.2026, 19:04

14.02.2026, 19:11

Septième sur la grille, Buemi a rapidement progressé et a constamment figuré dans le peloton de tête. Mais sur le final, il n'a pas pu menacer le vainqueur, qui a franchi la ligne avec 2''574 d'avance. C'est le premier podium du Vaudois cette saison.

Auteur comme la veille de la pole position, Edoardo Mortara (Mahindra) a aussi joué les premiers rôles. Le Genevois a fini au quatrième rang. Course à oublier par contre pour le Bernois Nico Müller (Porsche), jamais dans le coup et anonyme seizième.

Au championnat, l'Allemand Pascal Wehrlein (Porsche), vainqueur vendredi mais huitième samedi, reste leader avec 68 points. Mortara suit à six longueurs. Les deux autres Suisses figurent dans le top 10: Müller est sixième avec 45 points et Buemi neuvième avec 37 points.

Archive sur Sébastien Buemi

Sébastien Buemi : «On a le potentiel pour se battre aux avant-postes»

Sébastien Buemi : «On a le potentiel pour se battre aux avant-postes»

Après des résultats mitigés en début de saison, le pilote suisse Sébastien Buemi aborde ce week-end de course à Djeddah avec ambition.

13.02.2026

