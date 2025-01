Près de 8.000 kilomètres à avaler dans les sables du désert d'Arabie saoudite: avec un parcours relevé, le rallye Dakar démarre en trombe vendredi pour sa sixième année de présence dans la péninsule arabique.

Sébastien Leob sera au volant d'une Dacia Sandrider. ats

Keystone-SDA ATS

Embrayant à Bisha dans le sud-ouest du pays, le plus célèbre des rallyes-raids va tracer une boucle à travers l'Arabie saoudite pour aboutir le 17 janvier à Shubaytah, dans les dunes du désert de l'Empty Quarter, à la frontière avec les Emirats arabes unis.

Sur ce parcours constitué d'un prologue et 12 étapes, avec plus de 5000 kilomètres de spéciales (sections chronométrées), les concurrents devront affronter dès le deuxième jour la redoutable «48h chrono» inaugurée l'an dernier, qui oblige les pilotes à dormir dans le désert sans assistance.

«C'est le rallye de la maturité», a déclaré à l'AFP son directeur David Castera, «avec un vrai niveau de difficulté, c'est un vrai, costaud Dakar, qui va pousser tout le monde hors de ses limites, hors de sa zone de confort».

Du côté des autos, ce neuvième Dakar sera-t-il enfin le bon pour le nonuple champion du monde des rallyes, Sébastien Loeb ? Au volant cette année d'une Dacia Sandrider, écurie qui fait son entrée sur le Dakar, l'Alsacien de 50 ans espère bien se hisser sur la plus haute marche du podium qui s'est si souvent dérobée à lui de si peu (3e en 2019 et 2024, 2e en 2017, 2022 et 2023).

«On sait que c'est toujours délicat un premier Dakar avec une voiture nouvelle, mais de ce qu'on a vu jusqu'à présent ça s'est plutôt bien passé, donc on peut être optimiste», a-t-il confié à l'AFP.

Routes différenciées

Le Français a pu étrenner sa nouvelle voiture en compétition en octobre au rallye-raid du Maroc, où il est arrivé second, 5 minutes derrière son coéquipier chez Dacia Nasser al-Attiyah. Pour son 21e Dakar, le vétéran qatarien courra avec l'objectif d'un sixième titre en ligne de mire.

Mais attention à l'increvable Carlos Sainz, gagnant de la dernière édition. L'Espagnol de 62 ans, toujours affûté, vise un cinquième Dakar au volant d'une Ford Raptor.

En moto, dossard n°1 et champion du monde en titre de rallye-raid, le Botswanais Ross Branch, arrivé 2e à l'édition précédente, part avec l'étiquette de favori sur sa Hero. Il devrait toutefois avoir fort à faire avec le vainqueur de la précédente édition, Ricky Brabec, ou encore le Français Adrien Van Beveren.

Pour la 47e édition du célèbre rallye-raid, créé en 1979 entre Paris et Dakar et qui a quitté l'Afrique pour l'Amérique du Sud en 2009, 800 concurrents – dont un quart de Français – sont en lice dans les différentes catégories.

Sur 45% du kilométrage des spéciales, les parcours des motos et des autos ont été différenciés afin de diminuer les risques d'accrochages mais aussi de complexifier la navigation des autos, qui ne pourront pas suivre les traces des motos, plus rapides.

Le rallye Dakar a posé sa tente en Arabie saoudite en 2020 aux termes d'un contrat dont le montant n'a pas été révélé mais qui a suscité la controverse en raison des manquements du royaume ultra-conservateur en matière des droits humains.

L'enracinement du Dakar en terre saoudienne, au moins jusqu'à la fin de la décennie 2020, répond à une stratégie globale de Ryad de convertir ses barils de pétrodollars en soft power, en faisant venir sur son sol compétitions sportives et champions étrangers. Point culminant de cette politique, l'Arabie saoudite vient de se voir attribuer l'organisation de la Coupe du monde de foot 2034.