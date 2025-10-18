  1. Clients Privés
«Ce n’est pas possible !» Sébastien Ogier victime d’une impressionnante sortie de route

Nicolas Larchevêque

18.10.2025

Le Français Sébastien Ogier a été victime d'une sortie de route samedi en Allemagne lors de la 10e spéciale du rallye d'Europe centrale où il était en tête devant son coéquipier finlandais chez Toyota Kalle Rovanperä.

Agence France-Presse

18.10.2025, 13:03

Sur une portion de route humide, la Yaris d'Ogier s'est déportée à gauche sur le sur le bas côté et a heurté des arbres avant de partir en tête à queue. La voiture a terminé sa course de l'autre côté de la route, la roue avant gauche arrachée.

«Mais ce n’est pas possible !», a hurlé le Français avant de demander à son copilote, Vincent Landais: «on avait crevé ou quoi ?». Avant cette spéciale, Ogier ne devançait Rovanperä que de 6/10e de seconde. Il pourra faire son retour dimanche pour glaner des points lors du «Super Sunday» et de la «Power Stage».

Au classement du championnat du monde, le Gapençais comptait avant cette épreuve deux points d'avance sur un autre pilote Toyota, le Britannique Elfyn Evans, troisième vendredi soir après la première journée. S'il remporte cette saison le championnat du monde, Ogier égalerait alors son compatriote Sébastien Loeb, le rallyman le plus titré de tous les temps.

