Sept des onze écuries de Formule 1 ont fait rouler lundi leur monoplace 2026 qui répond à une nouvelle règlementation technique. Les tout premiers essais de pré-saison ont démarré sur le circuit de Barcelona-Catalunya.

That's a wrap on Day 1 in Barcelona! ✅👊#F1 pic.twitter.com/OoSdkEjGKB — Formula 1 (@F1) January 26, 2026

Keystone-SDA ATS

Alpine, Audi, la nouvelle écurie américaine Cadillac, Haas, Mercedes, Racings Bulls et Red Bull ont donc pris la piste en Catalogne pour cette première journée d'essais privés disputée à huis clos, sans public ni journalistes.

Les écuries ont le droit d'effectuer trois jours de roulage entre lundi et vendredi sur le tracé catalan. Elles auront deux autres sessions de trois jours d'essais, officielles cette fois, à Bahreïn, du 11 au 13 février puis du 18 au 20 février, avant le premier Grand Prix, le 8 mars à Melbourne (Australie).

McLaren, double tenant du titre chez les constructeurs, et Ferrari sont attendues en piste mardi, alors qu'Aston Martin a indiqué lundi qu'elle ne roulerait pas avant jeudi. Enfin, Williams avait annoncé vendredi devoir renoncer à prendre part à cette session «en raison des retards pris dans le programme FW48, afin de continuer à optimiser les performances de la voiture».

Hadjar le plus rapide

Selon les chronos qui ont filtré dans plusieurs médias, le Français Isack Hadjar aurait réalisé le meilleur temps de la journée lundi au volant de sa monoplace Red Bull, devançant le Britannique George Russell (Mercedes) et l'Argentin Franco Colapinto (Alpine).

Les chronos sont évidemment à prendre avec des pincettes et aucune conclusion ne doit être tirée si vite, les écuries se concentrant plutôt cette semaine sur la fiabilité de leur monoplace. Il faudra attendre Bahreïn et notamment la deuxième session d'essais dans l'île du Golfe pour que la performance soit au centre des débats.