Sergio Perez et Valtteri Bottas seront les pilotes officiels de Cadillac en Formule 1 la saison prochaine. L'écurie américaine, qui deviendra en 2026 la onzième équipe de la grille, l'a annoncé mardi.

All eyes on 2026 👀 Our driver line-up is locked in @valtteribottas @schecoperez 🔒



Read more: https://t.co/6AtpicZS41 pic.twitter.com/tPDme1S7c6 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

Keystone-SDA ATS

Le Mexicain, vainqueur de six Grands Prix, et le Finlandais (dix victoires) feront tous deux leur retour en Formule 1. «Engager deux pilotes très expérimentés comme Bottas et Checo est un signe d'audace», a affirmé le Team Principal Graeme Lowdon dans un communiqué.

Tous deux âgés de 35 ans, Perez et Bottas cumulent plus de 500 départs en Grand Prix dans la catégorie-reine, avec plus de 100 podiums à la clé. Le premier n'a pas été conservé par Red Bull au terme de la saison 2024, alors que le deuxième avait quitté l'écurie suisse Sauber au même moment.