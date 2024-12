Comme c'était attendu depuis plusieurs jours, Sergio Perez ne roulera plus pour l'équipe Red Bull de formule 1 en 2025. Un accord a été trouvé entre l'écurie et le pilote mexicain âgé de 34 ans.

Perez avait pourtant signé un nouveau contrat de deux ans en cours de saison, soit jusqu'à fin 2026. Mais ses performances ont été très décevantes au cours du championnat 2024, au point qu'il n'a fini que 8e du classement des pilotes, à 285 points de son coéquipier et champion du monde Max Verstappen.

Le Mexicain a remporté cinq Grands Prix lors de ses quatre saisons avec Red Bull, tous sur des circuits urbains: Azerbaïdjan 2021 et 2023, Monaco 2022, Singapour 2022 et Arabie saoudite 2023. Il a fini 2e du championnat en 2023 et 3e en 2022.

Red Bull devrait prochainement annoncer le nom du successeur de Perez. Le choix se portera sur le Néo-Zélandais Liam Lawson, qui est le favori, ou sur le Japonais Yuki Tsunoda.