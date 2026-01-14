La 10e étape auto du Dakar 2026 a été remportée par le Français Mathieu Serradori (Century Racing) devant le Qatari Nasser Al Attiyah (Dacia). En moto, Ricky Brabec (Honda) s'est emparé de la tête du général au détriment de Daniel Sanders (KTM).

La 10e étape auto du Dakar 2026 a été remportée par le Français Mathieu Serradori. IMAGO/PsnewZ

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Serradori et son copilote français Loïc Manaudier ont frappé un «grand coup» dans les 420 kilomètres de spéciale mercredi, avalés en 4 heures 48 minutes 27 secondes.

Le classement général provisoire s'en trouve encore une fois chamboulé: Al Attiyah reprend la première place que lui avait dérobée mardi l'Espagnol Nani Roma sur sa Ford Raptor, qui repasse troisième. Le Sud-Africain Henk Lategan (Toyota), deuxième du général à 12 minutes du leader qatari, a de nouveau concédé du temps suite à une panne d'essence et une erreur de navigation.

Sur deux roues, l'étape a été remportée par le Français Adrien Van Beveren (Honda). Son coéquipier américain Ricky Brabec a lui repris la tête du classement général aux dépens de l'Australien Daniel Sanders, victime d'une chute. Brabec devance désormais son poursuivant argentin Luciano Benavides (KTM) de 41 secondes.