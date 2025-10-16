  1. Clients Privés
Isack Hadjar «Si ne pas être choisi serait une déception? Ah oui, énorme»

ATS

16.10.2025 - 22:54

Le Français Isack Hadjar (Racing Bulls) est pressenti pour rejoindre Red Bull l'an prochain. Ce serait une «énorme déception» s'il n'était pas choisi pour devenir le futur coéquipier du quadruple champion du monde Max Verstappen.

Isack Hadjar pressenti pour rejoindre Red Bull en 2026.
Isack Hadjar pressenti pour rejoindre Red Bull en 2026.
EPA

Keystone-SDA

16.10.2025, 22:54

«Si ne pas être choisi serait une déception? Ah oui, énorme», a répondu le rookie tricolore de 21 ans, interrogé sur son avenir en marge du Grand Prix des Etats-Unis, prévu ce week-end à Austin. Actuellement neuvième du championnat avec 39 points, Hadjar a inscrit des points lors de 9 des 18 GP qu'il a disputés et a même décroché une troisième place fin août aux Pays-Bas.

Ces performances très solides ont fait du Parisien le favori pour récupérer en 2026 le baquet du Japonais Yuki Tsunoda, que Red Bull ne devrait pas conserver. «La F1 est un sport où on a la mémoire courte, où on a la culture de l'instant. Mais je sais qu'il reste six courses et que je vais encore marquer des points, aller dans les Q3 (troisième et dernière partie des qualifications, ndlr) et faire des grosses performances. Donc, en fait, je ne suis pas du tout inquiet. Oui, j'ai montré assez (pour prétendre à ce baquet), j'ai obtenu un podium», a fait valoir le vice-champion de formule 2.

Alors que Red Bull aurait décidé de prendre une décision d'ici deux semaines, après le Grand Prix du Mexique, Hadjar ne compte pas se rajouter de pression supplémentaire avant les manches texane et mexicaine. «Je ne savais pas qu'Helmut (Marko, l'influent conseiller de Red Bull, ndlr) avait dit ça, car je ne lis pas ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Mais cela ne changera pas mon approche, car une fois que je monte dans la voiture, je cherche juste à être le plus performant possible», a expliqué le Français.

