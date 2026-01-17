  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Dakar 2026 Benavides gagne pour 2 secondes et Al-Attiyah signe le sextuplé

ATS

17.1.2026 - 14:01

Le Dakar 2026 en Arabie saoudite s'est achevé samedi sur un sacre presque tranquille pour Nasser Al Attiyah en auto. En moto, la surprise est venue de Luciano Benavides, qui a profité d'une erreur de Ricky Brabec pour arracher la victoire finale avec seulement deux secondes d'avance.

Keystone-SDA

17.01.2026, 14:01

Al-Attiyah, qui s'impose après 2011, 2015, 2019, 2022 et 2023, offre à Dacia son premier triomphe sur la course pour sa deuxième participation seulement. Son copilote, le Belge Fabian Lurquin qui courait auparavant avec le Français Sébastien Loeb, enlève lui sa première victoire sur un Dakar.

Le pilote qatari de 55 ans a mené son rallye de manière stratégique en s'installant dès les premiers jours en tête du classement général. Il a a réussi à conserver près de dix minutes d'avance sur l'Espagnol Nani Roma (Ford) lors de la dernière étape, un parcours de 105 km chronométrés autour de Yanbu sur la mer Rouge.

Dakar 2026. Al Attiyah s’impose et se rapproche d’un sixième sacre

Dakar 2026Al Attiyah s’impose et se rapproche d’un sixième sacre

Sébastien Loeb a adopté une attitude prudente pour sa dixième participation, qui ne l'a pas pourtant épargné au niveau des crevaison: il a pris la deuxième place de la dernière étape et termine au pied du podium du général sur une autre Dacia, à 15 minutes du vainqueur.

L'Alsacien, nonuple champion du monde des rallyes, devrait retenter sa chance en 2027, lui qui a terminé trois fois à la deuxième place de l'épreuve (2017, 2022 et 2023).

Dakar 2026. «C'était l'enfer» - Le classement général chamboulé en auto

Dakar 2026«C'était l'enfer» - Le classement général chamboulé en auto

Benavides pour deux secondes

Chez les motards, la lutte pour la victoire finale a été bien plus disputée dans les dunes et les cailloux du désert saoudien. L'Américain Ricky Brabec (Honda), double vainqueur en 2020 et 2024, a été coiffé sur le fil par son rival, l'Argentin Luciano Benavides (KTM), qui décroche son premier succès au général pour seulement deux petites secondes.

Dakar 2026. Du changement en tête et abandon du tenant du titre

Dakar 2026Du changement en tête et abandon du tenant du titre

Selon l'organisation, Brabec a fait une erreur au 98e kilomètre de la spéciale, à sept kilomètres de l'arrivée. Luciano Benavides en a profité pour passer devant dans le sprint final et s'imposer avec le plus petit écart de l'histoire du Dakar. Celui-ci était détenu depuis 2023 par son frère Kevin, qui l'avait emporté avec 45 secondes sur Toby Price.

L'Espagnol Tosha Schareina (Honda) a pris la troisième place, à 25 minutes de l'Argentin. Dans la famille Benavides, le frère Kevin avait été couronné en 2021 sur Honda et en 2023 sur KTM. Passé cette année chez les autos, il a gagné la dernière étape dans la catégorie Challenger samedi.

Les plus lus

«Odermasterclass», chef-d’œuvre : le patron en démonstration !
Guy Parmelin: «la vie peut être imprévisible, incertaine et fragile»
Chaque faux pas peut être fatal : il tentera d’escalader un gratte-ciel en direct sur Netflix
Trump va saper les fondements de la lutte contre les gaz à effet de serre
Sous les sifflets du Bernabeu, le Real se donne un peu d'air
Drame de Crans-Montana : trois issues de secours auraient suffi