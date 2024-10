Le double tenant du titre Francesco Bagnaia mise ce week-end sur la chaleur et l'humidité du Grand Prix de Thaïlande, antépénultième manche de la saison. A Buriram, il veut rattraper son retard sur Jorge Martin, leader au championnat du monde.

Francesco Bagnaia mise ce week-end sur la chaleur et l'humidité du Grand Prix de Thaïlande. KEYSTONE

ATS

Les deux pilotes ne sont séparés que de vingt points, dans un duel haletant qui pourrait s'étirer jusqu'à Valence, terminus du calendrier, le 17 novembre. Mais d'ici le finish, les attend une séquence éreintante en Asie du Sud-Est, dans des conditions tropicales qui vont tester les limites physiques et mentales du paddock, ainsi que celles techniques des motos.

En Thaïlande comme en Malaisie le week-end suivant, l'humidité rend la chaleur étouffante, avec un thermostat gravitant autour de 30 degrés. La mousson pourrait aussi apporter son lot de précipitations habituelles à cette période de l'année.

Cela convient à Bagnaia

Pour Bagnaia, en position d'outsider, c'est une chance: «Ce sont deux courses qui collent mieux à mon style de pilotage, je serai plus fort. On aura de bonnes chances de se battre à Buriram», a-t-il promis.

Par deux fois cette saison, l'Italien a réussi à prendre vingt points ou plus sur Martin en l'espace d'un week-end, au Mugello et en Allemagne... pour les dilapider plus tard sur des erreurs de course. La semaine dernière en Australie, il a cédé du terrain en terminant troisième, une place derrière son rival.

S'il assure qu'il sera «plus rapide» qu'à Phillip Island, Bagnaia ne s'est jamais imposé à Buriram en trois tentatives dans la catégorie reine.

Martin plus régulier

L'an dernier, il s'était incliné face à la démonstration de force de «Martinator», vainqueur de la course sprint et du Grand Prix, dans lequel les trois premiers s'étaient tenus en près de deux dixièmes. «Chaque année, chaque course est différente. L'an dernier, j'étais très compétitif sur la dernière partie de la saison», a expliqué l'Espagnol. «C'est déjà très bien pour moi de me battre pour le titre contre ‘Pecco’. Je vais continuer en Thaïlande».

A 26 ans, Martin n'a jamais semblé aussi proche de décrocher son premier titre, pour sa dernière année au guidon d'une Ducati, constructeur dominant depuis deux saisons. Il rejoindra Aprilia ensuite. Sa régularité, avec sept podiums sur les huit derniers Grands Prix, ne laisse que peu de marge de dépassement à Bagnaia, qui affiche pourtant plus de victoires (8 contre 3).

AFP