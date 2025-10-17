  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tim Mayer tire à boulets rouges L’élection à la présidence de la FIA ? Une «illusion de démocratie»

ATS

17.10.2025 - 23:45

L'Américain Tim Mayer, ancien commissaire sportif de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), a annoncé ne pas être en mesure de candidater à la présidence de l'instance. Il a dénoncé une «illusion de démocratie».

Keystone-SDA

17.10.2025, 23:45

Le président sortant, l'Emirati Mohamed Ben Sulayem, brigue sa réélection en décembre et pourrait bien être le seul candidat en lice en raison du nébuleux processus de candidature. Modifié en juin par la direction actuelle, le règlement impose aux candidats de désigner des vice-présidents issus des six régions du monde (Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Afrique et Asie-Océanie) et figurant sur une liste approuvée par la FIA.

Or, une seule personnalité représentant l'Amérique du Sud figure sur cette liste, Fabiana Ecclestone, la femme de Bernie Ecclestone, l'ancien grand patron de la F1, et elle a déjà apporté son soutien à Ben Sulayem. De facto, cela empêche les autres candidats d'avoir un soutien issu de cette région et donc de se présenter.

«Course à un seul cheval»

«Le processus électoral de la FIA favorise grandement l'équipe en place et les autres candidats n'ont même pas la possibilité d'arriver sur la ligne de départ, c'est une course à un seul cheval (...) Il n'y aura donc qu'un seul candidat et ce n'est pas la démocratie, c'est une illusion de démocratie», a dénoncé Tim Mayer vendredi à Austin, en marge du Grand prix des Etats-Unis de Formule 1.

Mayer, limogé en novembre dernier après avoir travaillé pendant 15 ans à la FIA, est l'un des quatre candidats déclarés avec Ben Sulayem, la pilote et entrepreneure suisse Laura Villars et l'influenceuse belge Virginie Philippot. Le double champion du monde de rallye espagnol, Carlos Sainz, père de l'actuel pilote de F1 Carlos Sainz Jr, s'était dit enclin à se présenter à l'élection en début d'année, avant de renoncer fin juin, notamment après les changements intervenus dans le processus de candidature.

Ben Sulayem, ancien pilote de rallye, a succédé fin 2021 au Français Jean Todt. Son premier mandat a été mouvementé et n'a pas fait l'unanimité. Il s'est notamment mis à dos les pilotes de F1 et de rallye pour avoir imposé de grosses amendes en cas d'utilisation de mots grossiers lors des retransmissions télévisées. Devant le tollé suscité par cette mesure, il a finalement décidé de réduire de moitié le montant des amendes.

Les plus lus

«Je n'ai rien vu de tel sur d'autres parcours» - Le monde du golf en émoi
Le verdict est tombé pour Cédric Jubillar
Le prince Andrew renonce à son titre royal
«Je l'ai tuée. Et puis voilà» : le procès du meurtre de Lola s'est ouvert
La Croix-Rouge va couper environ 240 postes au siège à Genève
Le mauvais temps d'automne s'abattra sur la Suisse dès lundi