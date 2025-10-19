Le pilote BMW Toprak Razgatlioglu a remporté le titre de champion du monde de Superbike lors de la dernière course de la saison. Dimanche, à Jerez, le Turc de 29 ans a terminé troisième et a triomphé pour la troisième fois au général.

Au final, Razgatlioglu compte 13 points d'avance sur son plus grand rival, Nicolo Bulega. L'Italien avait repoussé le sacre du pilote BMW en remportant la première course samedi, mais Razgatlioglu s'est assuré son 3e championnat en 5 ans grâce à son podium dimanche.

Avenir incertain pour Aegerter

Le Suisse Dominique Aegerter n'a pas participé à la fin de la saison en Andalousie en raison d'une blessure à la main. Le pilote de 35 ans termine à la 14e place du classement général.

Alors que le champion du monde Razgatlioglu s'orientera vers le MotoGP la saison prochaine, on ne sait pas encore ce qu'il adviendra d'Aegerter. Sa collaboration avec le constructeur de motos Yamaha en Superbike a pris fin avec la course de Jerez. Dernièrement, on a spéculé sur un retour du pilote argovien dans la catégorie Supersport, où il a remporté le titre mondial en 2021 et 2022 avant de passer en Superbike.