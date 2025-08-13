Patron de l’écurie Mercedes en Formule 1, Toto Wolff a récemment évoqué le départ soudain de son homologue Christian Horner, viré il y a un mois de chez Red Bull. Le dirigeant de 53 ans a ainsi qualifié son ancien grand rival de «connard», tout en avouant qu’il se sentait «un peu seul» désormais.

Toto Wolff a évoqué avec humour le départ en F1 de son rival Christian Horner. IMAGO/PsnewZ

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

Le 9 juillet dernier, la nouvelle avait provoqué un séisme dans le monde de la Formule 1 : patron historique de l’écurie Red Bull, Christian Horner était remercié après 20 ans de bons et loyaux services et remplacé avec effet immédiat par Laurent Mekies.

Son rival de toujours et homologue chez Mercedes, Toto Wolff, est revenu sur ce départ surprise dans une interview accordée au média britannique «Channel 4» lors du Grand Prix de Hongrie. Ainsi, le dirigeant des Flèches d'argent a avoué que Horner allait «d’une certaine manière, lui manquer».

«Lui et moi, on s’est disputé pendant 12 ans. Il a été très souvent un connard, et je le lui ai dit. Mais vous savez, c’était quelqu’un de très polarisant et controversé. Il était l’un des acteurs principaux de ce sport», a déclaré Wolff, selon les propos relayés par plusieurs sites spécialisés en F1.

«Comme si l’un des vieux dinosaures avait disparu»

Il faut rappeler que les deux hommes ont entretenu pendant des années une relation électrique qui a tenu en haleine les amoureux de la catégorie reine du sport automobile. L’Autrichien s’est néanmoins incliné devant l’impressionnant palmarès du Britannique chez Red Bull, à savoir six titres mondiaux des constructeurs et huit chez les pilotes (quatre tant pour Sebastian Vettel que pour Max Verstappen).

«Ses performances et son palmarès parlent pour lui et pour l’équipe. Et à cet égard, son absence, c’est presque comme si l’un des vieux dinosaures avait disparu. Il ne reste plus grand-chose des vieux directeurs d’équipe. Du coup, on se sent un peu seul», a reconnu Wolff, qui est désormais le «doyen» des patrons d’écurie, lui qui a pris la tête de Mercedes en 2013.

Un nouveau statut dans le paddock qu’il prend visiblement avec humour : «Si je ne suis plus performant, je me trouverai un remplaçant, puis deviendrai président pour critiquer l'équipe depuis ma chaise longue.»

Archive sur la F1