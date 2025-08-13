  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ça se lâche en Formule 1 ! Toto Wolff : «Christian Horner a été très souvent un connard»

Nicolas Larchevêque

13.8.2025

Patron de l’écurie Mercedes en Formule 1, Toto Wolff a récemment évoqué le départ soudain de son homologue Christian Horner, viré il y a un mois de chez Red Bull. Le dirigeant de 53 ans a ainsi qualifié son ancien grand rival de «connard», tout en avouant qu’il se sentait «un peu seul» désormais.

Toto Wolff a évoqué avec humour le départ en F1 de son rival Christian Horner.
Toto Wolff a évoqué avec humour le départ en F1 de son rival Christian Horner.
IMAGO/PsnewZ

Rédaction blue Sport

13.08.2025, 15:27

Le 9 juillet dernier, la nouvelle avait provoqué un séisme dans le monde de la Formule 1 : patron historique de l’écurie Red Bull, Christian Horner était remercié après 20 ans de bons et loyaux services et remplacé avec effet immédiat par Laurent Mekies.

Coup de théâtre en F1. Révolution de palais au sein de l’écurie Red Bull !

Coup de théâtre en F1Révolution de palais au sein de l’écurie Red Bull !

Son rival de toujours et homologue chez Mercedes, Toto Wolff, est revenu sur ce départ surprise dans une interview accordée au média britannique «Channel 4» lors du Grand Prix de Hongrie. Ainsi, le dirigeant des Flèches d'argent a avoué que Horner allait «d’une certaine manière, lui manquer».

«Lui et moi, on s’est disputé pendant 12 ans. Il a été très souvent un connard, et je le lui ai dit. Mais vous savez, c’était quelqu’un de très polarisant et controversé. Il était l’un des acteurs principaux de ce sport», a déclaré Wolff, selon les propos relayés par plusieurs sites spécialisés en F1.

«Comme si l’un des vieux dinosaures avait disparu»

Il faut rappeler que les deux hommes ont entretenu pendant des années une relation électrique qui a tenu en haleine les amoureux de la catégorie reine du sport automobile. L’Autrichien s’est néanmoins incliné devant l’impressionnant palmarès du Britannique chez Red Bull, à savoir six titres mondiaux des constructeurs et huit chez les pilotes (quatre tant pour Sebastian Vettel que pour Max Verstappen).

Formule 1. Max Verstappen : «Ce sont des choses qui peuvent arriver»

Formule 1Max Verstappen : «Ce sont des choses qui peuvent arriver»

«Ses performances et son palmarès parlent pour lui et pour l’équipe. Et à cet égard, son absence, c’est presque comme si l’un des vieux dinosaures avait disparu. Il ne reste plus grand-chose des vieux directeurs d’équipe. Du coup, on se sent un peu seul», a reconnu Wolff, qui est désormais le «doyen» des patrons d’écurie, lui qui a pris la tête de Mercedes en 2013.

Un nouveau statut dans le paddock qu’il prend visiblement avec humour : «Si je ne suis plus performant, je me trouverai un remplaçant, puis deviendrai président pour critiquer l'équipe depuis ma chaise longue.»

Archive sur la F1

Quand la F1 passait par la Suisse

Quand la F1 passait par la Suisse

Entre 1950 et 1954, la Suisse a accueilli la Formule 1 sur l’un des circuits les plus dangereux d’Europe. Retour sur l’épopée du Bremgartenring, les drames, l’interdiction… et le rêve d’un retour.

13.06.2025

Les plus lus

Il provoque un grave accident au volant d'un bolide, il est expulsé de Suisse
Les organisateurs jouent un mauvais tour à Stan Wawrinka !
Genève trie les véhicules: pas de centre-ville pour les plus polluants
Le drame sportif avec Chalamet et Paltrow s'annonce «hot» !
Pas d’accord avec les États-Unis : le coût des F-35 dépassera six milliards de francs