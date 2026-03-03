Il y a un peu plus de quatre mois, des médecins en Malaisie craignaient pour sa vie. Aujourd’hui, le pilote suisse Noah Dettwiler parle déjà de son retour à la compétition.

Lundi, Noah Dettwiler s’est présenté devant les médias. KEYSTONE

Jan Arnet Clara Francey

Quand on entend Noah Dettwiler s’exprimer, rien ne laisse deviner à quel point la situation était critique il y a encore quelques mois. Il y a 18 semaines, à Sepang, son destin bascule en quelques secondes. Lors du tour de reconnaissance du GP de Malaisie, le pilote de Moto3 est percuté par José Antonio Rueda. Le champion du monde ne peut plus l’éviter et entre violemment en collision avec lui.

Le bilan est dramatique : plusieurs arrêts cardiaques, une fracture ouverte de la jambe, des blessures aux vertèbres cervicales, aux poumons et à la rate, ainsi qu’une hémorragie cérébrale. Pendant plusieurs jours, le Soleurois reste en soins intensifs. Sa carrière, mais aussi sa vie, ne tiennent plus qu’à un fil.

Près de quatre mois après l’accident, le jeune homme de 20 ans se présente pour la première fois devant les médias ce lundi 2 mars. Il apparaît posé, motivé, presque combatif. «J’ai progressé plus vite que je ne l’aurais imaginé. Les fractures à la jambe ne sont pas encore totalement consolidées. Mais à part cela, tout va bien, même si je ressens encore quelques séquelles.»

«Je peux faire du vélo, mais pas encore courir»

Il ne se souvient pas de l’accident. Ce n’est que quelques jours plus tard, lors de la visite de sa famille à l’hôpital, que les souvenirs commencent à revenir. Il est ensuite rapatrié en Suisse par la Rega, avant d’entamer sa rééducation à Bâle puis à Barcelone, où il vit et s’entraîne.

Les progrès sont plus rapides que prévu. «Je n’aurais jamais pensé me remettre sur pied aussi vite. Ma condition physique m’a aidé ; tout le monde n’aurait pas survécu à un accident aussi grave, et j’ai eu énormément de chance dans mon malheur.» Il n’est toutefois pas totalement rétabli. Un clou métallique traverse encore sa jambe gauche, du genou jusqu’à la cheville. «Je peux faire du vélo, mais pas encore courir.»

Il parle des images du crash avec sang-froid. Il ne fait de reproche à personne : «Ce genre d’accident peut arriver, et chaque pilote accepte ce risque.» Il est resté en contact avec Rueda. «Nous ne parlons pas de l’accident, mais plutôt de la façon dont nous allons.»

Retour sur la piste

Puis vient la phrase qui résume tout : «Il m’a très vite paru évident que je voulais absolument revenir sur la piste.» Dettwiler prépare son retour dans le championnat italien Supersport, sur une Ducati, plus puissante et plus rapide que toutes celles qu’il a pilotées jusqu’ici. «Je ne sais pas encore comment je réagirai mentalement lorsque je roulerai à 280 km/h. Mais je veux obtenir une réponse le plus vite possible.»

Son contrat avec l’équipe italienne court dans un premier temps sur un an, avec un projet prévu sur deux saisons. L’objectif est de réussir son nouveau départ en 2026, puis de viser des résultats en 2027. Dans le meilleur des cas, une participation en wildcard au championnat du monde Supersport pourrait même se profiler.

Beaucoup lèveraient le pied après une telle épreuve. Pas Dettwiler. Sa passion est plus forte que la peur, même si cela a été «sans doute la période la plus difficile de ma vie». Il a surtout puisé sa force auprès de sa famille et de ses amis. Leur soutien l’a aidé à surmonter ce qu’il a vécu. Sa devise : «Avec un objectif clair en tête, on peut traverser même les moments les plus difficiles.»

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News.