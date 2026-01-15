  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Dakar 2026 Ford monopolise la 11e étape, Loeb gratte le podium du général

ATS

15.1.2026 - 22:26

Ford a réalisé un triplé jeudi lors de la 11e étape du Dakar en Arabie saoudite.

Keystone-SDA

15.01.2026, 22:26

Le Suédois Mattias Ekström au volant de sa Ford Raptor a devancé le champion français d'endurance Romain Dumas pilotant le même bolide sur les dunes et les cailloux, suivi par le vétéran espagnol Carlos Sainz.

Au terme de l'avant-dernière étape, entre Bisha et Al-Henakiyah, le quintuple vainqueur du mythique rallye-raid, le Qatari Nasser Al Attiyah en Dacia Sandriders, garde les commandes du classement général provisoire, devant l'Espagnol Nani Roma, lui aussi en Ford Raptor. Le nonuple champion du monde des rallyes Sébastien Loeb hisse sa Dacia à la troisième place.

Dakar 2026. Un «grand coup» et un double succès français sur la 10e étape

Dakar 2026Un «grand coup» et un double succès français sur la 10e étape

Autre prétendant à la victoire finale, le Sud-Africain Henk Lategan sur sa Toyota Hilux de l'équipe Gazoo Racing avait passé deux mauvaises journées mardi et mercredi en cassant sa direction assistée, tombant en panne d'essence et faisant une grosse erreur de navigation.

Jeudi lui a été fatal puisqu'il a cassé le roulement de sa roue arrière gauche, l'obligeant à plus d'une 1h40 d'arrêt pour réparer, selon un communiqué de l'organisation ASO. Il n'a plus aucune chance pour le podium final.

Loeb 3e à 10 min

Au classement général provisoire, Al Attiyah garde les commandes qu'il avait reprises mercredi. Il est suivi par Roma, à 8'40, et Loeb 3e, 10 min encore derrière. Le Français pourrait bien offrir un doublé à Dacia à l'arrivée finale samedi à Yanbu.

Les plus lus

«Ça aurait été dommage car la descente du samedi, c'est toujours une belle fête du ski»
«C'était une fille super souriante» – Suicide d'une lycéenne de 17 ans
Un ouvrier de Ford renvoyé pour des propos anti-Trump : internet se mobilise pour le soutenir
Environ 100’000 dollars de cartes Pokémon volées lors d'un braquage
Trentaine de minutes jouées, Pogba «très affecté» par sa situation
Maria Machado offre la médaille de son prix Nobel à Trump