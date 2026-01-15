Ford a réalisé un triplé jeudi lors de la 11e étape du Dakar en Arabie saoudite.

Le Suédois Mattias Ekström au volant de sa Ford Raptor a devancé le champion français d'endurance Romain Dumas pilotant le même bolide sur les dunes et les cailloux, suivi par le vétéran espagnol Carlos Sainz.

Au terme de l'avant-dernière étape, entre Bisha et Al-Henakiyah, le quintuple vainqueur du mythique rallye-raid, le Qatari Nasser Al Attiyah en Dacia Sandriders, garde les commandes du classement général provisoire, devant l'Espagnol Nani Roma, lui aussi en Ford Raptor. Le nonuple champion du monde des rallyes Sébastien Loeb hisse sa Dacia à la troisième place.

Autre prétendant à la victoire finale, le Sud-Africain Henk Lategan sur sa Toyota Hilux de l'équipe Gazoo Racing avait passé deux mauvaises journées mardi et mercredi en cassant sa direction assistée, tombant en panne d'essence et faisant une grosse erreur de navigation.

Jeudi lui a été fatal puisqu'il a cassé le roulement de sa roue arrière gauche, l'obligeant à plus d'une 1h40 d'arrêt pour réparer, selon un communiqué de l'organisation ASO. Il n'a plus aucune chance pour le podium final.

Loeb 3e à 10 min

Au classement général provisoire, Al Attiyah garde les commandes qu'il avait reprises mercredi. Il est suivi par Roma, à 8'40, et Loeb 3e, 10 min encore derrière. Le Français pourrait bien offrir un doublé à Dacia à l'arrivée finale samedi à Yanbu.