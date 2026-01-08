  1. Clients Privés
Dakar 2026 Ford en force avec un triplé, Lategan solide leader

ATS

8.1.2026 - 14:45

Ford a réussi un triplé lors de la 5e étape du Dakar 2026 Arabie saoudite. La victoire est revenu à l'Américain Mitch Guthrie, mais le Sud-Africain Henk Lategan (Toyota) a conservé sa place de leader acquise la veille.

Keystone-SDA

08.01.2026, 14:45

08.01.2026, 15:24

Sebastien Loeb (Dacia), 11e de cette cinquième étape longue de 428 km (dont 372 km de chronométrés) à plus de huit minutes de Guthrie, pointe au classement général en huitième position, à 18'28 du leader. Lategan, qui a ouvert la piste durant toute la spéciale, a réussi à ne pas concéder trop de temps à ses poursuivants, malgré des conditions défavorables.

Dakar 2026. Du changement en tête et abandon du tenant du titre

Dakar 2026Du changement en tête et abandon du tenant du titre

Lategan devance au général de 1'21 le Qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia). Une armada de quatre Ford, pilotées par Mattias Ekström, Nani Roma, Carlos Sainz et Mitch Guthrie, suit dans cet ordre.

Sanders reprend la tête en moto

Sur deux roues, l'Australien Daniel Sanders (KTM) a repris la tête du général après la 5e étape remportée par l'Argentin Luciano Benavides. Sanders a pris la troisième position de cette deuxième partie de l'étape dite «marathon», qui proposait aux pilotes de dormir en plein désert mercredi soir, sans assistance technique.

Dakar 2026. Seth Quintero et Daniel Sanders enlèvent la 2e étape

Dakar 2026Seth Quintero et Daniel Sanders enlèvent la 2e étape

Au bout des 356 km de spéciale, le pilote de 31 ans a terminé à 5'50 du vainqueur, son coéquipier argentin Benavides. Le Chilien Ignacio Cornero a intercalé sa Hero entre les deux KTM, à 3'51 du vainqueur. L'Espagnol Tosha Schareina (Honda), qui avait pris la tête du général mercredi, a cédé plus de neuf minutes jeudi. Il a aussi écopé d'une pénalité de dix minutes qui l'a fait reculer à la quatrième place, à 11'59 de Sanders.

